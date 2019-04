FRANTA - ROMANIA FED CUP | Mladenovic abia a asteptat-o pe Halep sa ajunga in Franta! Fotografia publicata imediat de adversara romancelor

Romania intalneste Franta in semifinala FED Cup, in acest weekend, la Rouen.

Semifinala FED Cup are loc la Rouen, in weekendul 20-21 aprilie.

Romania va fi reprezentata de Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Monica Niculescu si Raluca Olaru.

De partea cealalta, echipa Frantei e formata din Caroline Garcia, Kristina Mladenovic, Alize Cornet, Pauline Parmentier si Fiona Ferro.

Desi adversare, Kristina Mladenovic a tinut sa publice un mesaj special pentru Simona Halep, odata cu sosirea in Franta a echipei Romaniei.

"Urandu-i bun venit Simonei Halep in Franta! Franta vs. Romania, in aceasta saptamana, la Rouen", a scris Mladenovic.

