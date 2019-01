Real Madrid 3-0 Leganes | Mesajul postat de Vinicius, dupa scenele de pe Bernabeu

Real Madrid a invins-o pe Leganes cu 3-0 in Cupa Regelui, dar fanii nu sunt fericiti.

La 10 puncte in urma Barcei, Real Madrid spera ca macar Cupa sa ajunga pe Bernabeu in acest sezon. Au fost multe locuri libere la Madrid, iar fanii careu au venit si-au manifestat nemultumirea fata de echipa lui Solari.

Ramos, Vazquez si Vinicius Junior pentru victoria fara emotii cu Leganes, 3-0. Vinicius e cea mai buna veste pentru madrileni in acest sezon. Tanarul brazilian are cel mai bun debut la Real Madrid de la Raul incoace si pare ca poate deveni jucatorul de care Realul are nevoie. Madrilenii resimt absenta lui Cristiano Ronaldo, golgheterul echipei in ultimii 9 ani!

Vinicius promite sa lucreze in tacere pentru a deveni un adevarat lider pentru Real Madrid. "Raman tacut, muncesc si evouez constant", a scris brazilianul pe retelele de socializare.