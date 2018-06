Fosta castigatoare de la Wimbledon si-a anuntat RETRAGEREA din tenis: "Trebuie sa ma opresc aici"

Jucatoarea a decis sa isi incheie cariera la 33 de ani.

Jucatoarea franceza de tenis Marion Bartoli a anuntat ca nu va mai reveni in competitii, dupa ce s-a accidentat la umar in timpul unui antrenament.

"Spre dezamagirea mea trebuie, din nefericire, sa ma opresc din drumul spre revenirea in competitii. Intr-adevar, am crescut frecventa antrenamentelor, pentru a putea reveni la un nivel apt de joc, dar acest lucru mi-a provocat deja dureri la umarul drept. Vreau sa multumesc tuturor celor care m-au insotit in aceasta aventura umana minunata. Imi voi lua acum timp sa ma gandesc si sa studiez diferite proiecte profesionale disponibile pentru mine. Voi lua in calcul si cariera de antrenor'', a spus Bartoli.

Bartoli, in varsta de 33 de ani, a parasit circuitul profesionist in august 2013, la o luna dupa ce a castigat turneul la Wimbledon. Reconvertita in comentator sportiv, Bartoli, fosta numarul 7 mondial, a trecut prin grave probleme de sanatate in 2016 dupa ce a contractat un virus, in urma caruia a pierdut o importanta masa corporala si a fost spitalizata timp de patru luni.

Ea isi anuntase in luna decembrie 2017 intentia de a reveni in circuitul profesionist.