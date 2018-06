"Vom fi pregatiti pentru Wimbledon!" Darren Cahill a dezvaluit planul pentru urmatorul turneu de Grand Slam! Ce va face Simona in urmatoarele saptamani

Simona Halep a castigat primul ei Grand Slam din cariera dupa victoria in fata lui Sloane Stephens in 3 seturi. Antrenorul Simonei, australianul Darren Cahill, este convins ca infrangerile din finalele de Grand Slam de pana acum au pregatit-o pe Simona pentru marele succes.



"Cred ca anul trecut a fost o infrangere mai dureroasa decat a fost la Australian Open pentru ca acolo a dat totul impotriva lui Caroline (Wozniacki) insa aceasta a ajuns prima la linia de finis. A fost un meci incredibil pentru amandoua si Simona are motive sa fie mandra de ea. Acel meci cred ca a si ajutat-o sa stie ca poate sa mearga pe cea mai mare scena si sa joace cel mai bun tenis al ei si daca nu esti suficient de buna sa castigi, ii strangi mana oponentei si esti mandra de ce ai reusit.



Asta a ajutat-o astazi (sambata) cand lucrurile nu mergeau bine in primul set, a aratat multa maturitate. S-a maturizat foarte mult in ultimele 12 luni, uneori infrangerile te ajuta sa te maturizezi. Poti sa mergi intr-o directie cu cariera, in jos, sau sa strangi din dinti si sa lucrezi mai mult. Asa a facut ea.



Se spune ca pentru a fi un bun antrenor trebuie sa ai jucatori buni. Sunt foarte norocos. Antrenorul este important, nu-i nicio indoiala, uneori cred insa ca primim prea mult credit pentru ceea ce facem pentru ca tine de jucator sa mearga pe teren si ei stiu ca atunci cand merg pe teren este responsabilitatea lor" a spus Darren Cahill dupa partida.

Antrenorul Simonei Halep a vorbit si despre perioada urmatoare a Simonei, turneul de la Roland Garros insemnand finalul sezonului de zgura si inceput celui pe iarba. Darren Cahill a anuntat ca Simona Halep va participa la un turneu inainte de Wimbledon: "Suntem ok (ca incepe sezonul pe iarba), suntem pregatiti. Ea iubeste jocul, fara indoiala va avea o perioada de pauza, se va relaxa in Bucuresti pentru 2 saptamani.



Planul este sa jucam la Eastbourne, sa joace 2 meciuri acolo, poate chiar mai multe si sa ajunga pana in finala. Sa-si pregateasca jocul pentru Wimbledon. Sunt sigur ca va fi foarte increzatoare pe iarba si da tot ce are mai bun" a mai spus Cahill.

Turneul de la Eastbourne va incepe pe 25 iunie, pentru ca Wimbledon sa aiba loc in perioada 2-15 iulie.