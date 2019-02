FED CUP LIVE SIMONA HALEP - KATERINA SINIAKOVA | Simona Halep joaca in al doilea meci de sambata, dupa Miki Buzarnescu. Istoricul intalnirilor cu Siniakova

Echipa Romaniei de Fed Cup intalneste campioana en-titre, Cehia, la Ostrava!

Al doilea meci al zilei de sambata este cel dintre prima racheta a Romaniei, Simona Halep, si cea de-a doua racheta a Cehiei, Katerina Siniakova. Partida dintre cele doua jucatoare va incepe la cateva minute dupa finalizarea meciului dintre Mihaela Buzarnescu si Karolina Pliskova, primul meci al intalnirii din sferturile de finala ale Grupei Mondiale 1. Asadar, meciul dintre Halep si Siniakova ar trebui sa inceapa un jurul orei 15:30, ora Romaniei.

Simona porneste fara doar si poate cu prima sansa in aceasta intalnire, insa cu siguranta nu va fi un meci usor. Katerina Siniakova, locul 44 WTA, va avea parte de toata sustinerea publicului care este extrem de galagios, mai ales pe teren propriu. Totusi, Simona vine dupa cateva meciuri bune la Australian Open, partide care i-au dat incredere, iar pregatirea efectuata mai apoi in Romania si in aceasta saptamana la Ostrava va da rezultate.

La intalnirile directe, Simona Halep si Katerina Siniakova sunt la egalitate, scor 1-1. Ambele partide disputate au avut loc la turneul de la Shenzhen. Cehoaica s-a impus in turul secund in 2017, scor 6-3, 4-6, 7-5, iar Simona s-a impus in finala competitiei din 2018, scor 6-1, 2-6, 6-0. Este pentru a doua oara cand cele doua jucatoare se intalnesc pe teren dur indoor, dupa finala din 2018 de la Shenzhen. Atunci, ele ar fi trebuit sa joace in aer liber, insa vremea nefavorabila i-a obligat pe organizatori sa mute finala in sala.

Determinarea romancei este fara indoiala la cote inalte, mai ales dupa ce a precizat ca principalul sau obiectiv in acest an este Fed Cup. "Pentru mine este important sa facem un rezultat bun la Fed Cup anul acesta. Este cel mai mare obiectiv al meu. Nu este usor, nu suntem foarte obisnuite sa jucam in echipa. Nu e usor sa te motivezi in grup, dar eu sper sa imi fac treaba foarte bine pe teren si sa ajut echipa sa castigam aceasta partida. Asa cum stim, Cehia este o echipa foarte puternica, nu va fi deloc usor, dar acum 2-3 ani am fost foarte aproape sa le invingem. Eu cred ca exista o sansa in plus fata de data trecuta. Suprafata nu este deloc usoara, dar pentru toata lumea este la fel. M-am obisnuit cu ea, dar vom vedea sambata", a spus Simona la conferinta de presa.

Si capitanul nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, Florin Segarceanu, este increzator in sansele fetelor noastre de a aduce calificarea in semifinale. "Ne bucuram ca trofeul Fed Cup este aproape de noi aici (n.r. - trofeul se afla in posesia reprezentativei Cehiei) . Incercam sa ne obisnuim cu el. Ne dorim sa il avem acasa, sa fie alaturi de noi. Nu o sa fie usor, dar nici imposibil. Din pacate tragerea la sorti de anul asta nu ne-a fost foarte favorabila, dar pentru a castiga trofeul trebuie sa invingi pe oricine", a declarat Segarceanu la conferinta de presa sustinuta la Ostrava dupa tragerea la sorti.