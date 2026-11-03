Sorana Cîrstea a luptat 3 ore și 13 minute pentru a-și începe victorios traseul în turneul WTA 250 de la Hong Kong.

Sfertfinalistă în 2025, jucătoarea din România a învins-o pe uzbeca Maria Timofeeva, în ciuda unui set secund pierdut în manieră categorică, 6-1.

Sorana Cîrstea, de un fair-play lăudabil: a declarat că adversara a fost jucătoarea mai bună

A fost 7-6 (6), 1-6, 7-5 pentru Sorana Cîrstea, jucătoare care și-a început a doua săptămână a carierei în top 15 mondial.

Urmărită și de presiunea gândului că întrecerea WTA 250 de la Hong Kong ar putea fi ultima a carierei sale de jucătoare profesionistă - acest scenariu reprezentând o posibilitate reală, în contextul declarațiilor făcute de româncă, de-a lungul acestui an -, Sorana Cîrstea a avut emoții, dar descătușarea victoriei nu a făcut-o să uite de un spirit fair-play remarcabil.

Cu o veritabilă atitudine de campioană, Sorana Cîrstea a admis, imediat după meci, că a câștigat acest duel datorită spiritului său de luptă, menționând și că se consideră jucătoarea inferioară, din punctul de vedere al jocului, în această confruntare cu Timofeeva.

În zona fileului, s-a văzut că Sorana Cîrstea ține să-i transmită Mariei Timofeeva felicitările sale pentru jocul prestat, într-o manieră lipsită de grabă, mai rar întâlnită în circuitul WTA.

Cîrstea, mulțumită că a muncit pentru o victorie care a venit greu, după 193 de minute

„Vreau să o felicit, cred că ea a fost jucătoarea mai bună din acest meci. Am încercat să lupt, am reușit să găsesc resursele pentru a mă agăța de șansele mele și pentru a rămâne în meci.

De multe ori, totul se reduce la muncă, iar astăzi mă bucur că am reușit să câștig această luptă în fața voastră.

Mă bucur mult de o victorie grozavă împotriva unei adversare uimitoare,” a fost declarația exemplară a Soranei Cîrstea, prin care a cucerit publicul de la Hong Kong. Spectatorii au ovaționat-o pe jucătoarea din țara noastră și au rămas într-un număr consistent pentru a-i cere autografe și fotografii.