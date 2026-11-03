GALERIE FOTO Gest magnific al Soranei Cîrstea, după meciul care putea rămâne ultimul al carierei, câștigat în 3 ore la Hong Kong

Gest magnific al Soranei Cîrstea, după meciul care putea rămâne ultimul al carierei, câștigat în 3 ore la Hong Kong Tenis
Marcu Czentye
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Sorana Cîrstea lămurește de ce merită să fie în top 15 WTA, dincolo de abilitățile demonstrate pe teren.

TAGS:
Sorana CirsteaMaria TimofeevaWTA Hong KongTenis WTA
Din articol

Sorana Cîrstea a luptat 3 ore și 13 minute pentru a-și începe victorios traseul în turneul WTA 250 de la Hong Kong.

Sfertfinalistă în 2025, jucătoarea din România a învins-o pe uzbeca Maria Timofeeva, în ciuda unui set secund pierdut în manieră categorică, 6-1.

Sorana Cîrstea, de un fair-play lăudabil: a declarat că adversara a fost jucătoarea mai bună

A fost 7-6 (6), 1-6, 7-5 pentru Sorana Cîrstea, jucătoare care și-a început a doua săptămână a carierei în top 15 mondial.

Urmărită și de presiunea gândului că întrecerea WTA 250 de la Hong Kong ar putea fi ultima a carierei sale de jucătoare profesionistă - acest scenariu reprezentând o posibilitate reală, în contextul declarațiilor făcute de româncă, de-a lungul acestui an -, Sorana Cîrstea a avut emoții, dar descătușarea victoriei nu a făcut-o să uite de un spirit fair-play remarcabil.

Cu o veritabilă atitudine de campioană, Sorana Cîrstea a admis, imediat după meci, că a câștigat acest duel datorită spiritului său de luptă, menționând și că se consideră jucătoarea inferioară, din punctul de vedere al jocului, în această confruntare cu Timofeeva.

În zona fileului, s-a văzut că Sorana Cîrstea ține să-i transmită Mariei Timofeeva felicitările sale pentru jocul prestat, într-o manieră lipsită de grabă, mai rar întâlnită în circuitul WTA.

Cîrstea, mulțumită că a muncit pentru o victorie care a venit greu, după 193 de minute

„Vreau să o felicit, cred că ea a fost jucătoarea mai bună din acest meci. Am încercat să lupt, am reușit să găsesc resursele pentru a mă agăța de șansele mele și pentru a rămâne în meci.

De multe ori, totul se reduce la muncă, iar astăzi mă bucur că am reușit să câștig această luptă în fața voastră.

Mă bucur mult de o victorie grozavă împotriva unei adversare uimitoare,” a fost declarația exemplară a Soranei Cîrstea, prin care a cucerit publicul de la Hong Kong. Spectatorii au ovaționat-o pe jucătoarea din țara noastră și au rămas într-un număr consistent pentru a-i cere autografe și fotografii.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea
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Cel mai bun sezon al carierei, din ce în ce mai bun

Titlul WTA cucerit la Transylvania Open - primul din carieră, adjudecat în țară -, urmat de egalarea celei mai bune performanțe a carierei în turneele de mare șlem - calificarea în sferturile de finală ale competiției de la Roland Garros -, dar și de o victorie uluitoare cu Arina Sabalenka, în turneul de la Roma, au fost câteva dintre performanțele extraordinare ale Soranei Cîrstea în 2026.

Semifinalistă în turneul WTA 1000 de la Roma, jucătoarea din România a ajuns, prin calificarea în optimile turneului de la Hong Kong, la 41 de victorii în actuala stagiune, un record absolut, în acest sens, în cariera de peste douăzeci de ani.

Cîrstea își poate apropia la Hong Kong ceea ce poate fi al cincilea titlu WTA al carierei, în proba individuală, după trofeele câștigate la Tashkent (2008), Istanbul (2021), Cleveland (2025) și Cluj-Napoca (2026).

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