Daria Kasatkina (28 de ani, 35 WTA) a renunțat la cetățenia rusă și reprezintă Australia din prima parte a anului 2025.

Fostul număr opt mondial a avut un declin în rezultate în actualul sezon, în comparație cu stagiunile anterioare, dar a declarat că nu regretă deloc decizia luată.

„Sunt liberă și fericită,” afirma Daria Kasatkina în mai, potrivit The Guardian, atitudine replicată de Maria Timofeeva (21 de ani, 146 WTA), cinci luni mai târziu.

Câștigătoarea turneului de la Budapesta din 2023 a lăsat Rusia pentru Uzbekistan

În primul meci oficial jucat reprezentând steagul Uzbekistanului însă Maria Timofeeva a pierdut, într-un turneu Challenger din Italia.

„Sunt onorată să anunț oficial că tocmai am primit cetățenia uzbecă. Începând de astăzi, voi reprezenta cu mândrie Uzbekistanul.

Sunt mai mult decât încântată de acest nou capitol în viața mea și abia aștept să joc primul meci oficial ca jucătoare uzbecă,” spunea Maria Timofeeva, înainte de partida jucată la Rovereto.