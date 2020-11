Experienta COVID-19 traita de Horia Tecau, explicata: "Atat de multa lume era infectata in jurul meu incat ma gandeam ca o sa-l iau si eu."

Horia Tecau povesteste cum a trecut el, ca sportiv de performanta, peste boala COVID-19.

Alaturi de Simona Halep si Ana Bogdan, Horia Tecau a fost unul dintre tenismenii importanti ai Romaniei care s-au infectat cu Sars-CoV-2 in timpul celui de-al doilea val al pandemiei de coronavirus.

Din fericire pentru jucatorul care va face pereche cu Simona Halep in proba olimpica de dublu mixt, varful perioadei in care a resimtit simptomele caracteristice bolii COVID-19 a durat doar douazeci si patru de ore, iar perioada de carantinare a fost derulata la domiciliu.

"Am facut un test pentru ca urma sa fac o filmare si era normal ca toata echipa sa se testeze. La trei zile dupa rezultatul pozitiv, am avut o seara in care am avut niste simptome destul de dificile. Am avut febra, m-a durut capul, am avut si dureri musculare si tot acest varf a durat cam 24 de ore. Dupa aceea mi-a trecut febra, m-am simtit mai bine, dupa care mi-am pierdut gustul vreo trei zile. A fost un disconfort, dar acum ma simt bine, refacut si ma bucur ca am trecut destul de usor prin aceasta experienta," si-a povestit Horia Tecau experienta pentru DigiSport.

"Nu pot sa spun ca am fost foarte afectat, la cum vedeam lucrurile din jur, ma gandeam ca atat de multa lume era infectata incat o sa il iau si eu la un moment dat, nu aveam cum sa ma ascund, sa ma izolez chiar atat de mult. Ma bucur insa ca s-a intamplat acum. Eram acasa, eram intr-un moment ok. Am facut carantina la mine acasa, ma simteam confortabil. Ar fi fost mult mai diferit sa contacte acest virus la un turneu. Sa fiu carantinat doua saptamani intr-o camera de hotel. Ar fi fost mult mai greu," a completat Tecau, despartit recent de partenerul sau, Jean-Julien Rojer.