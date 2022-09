„Eu mi-am facut datoria, iar buletinul nu minte” Sorana Cîrstea a refuzat invitația lui Horia Tecău de a juca pentru România

La 32 de ani, Sorana Cîrstea elimină orice posibilitate de a mai reveni vreodată în echipa națională de tenis feminin.

Contactată de noul căpitan nejucător, Horia Tecău cu scopul de a reveni asupra deciziei de a se retrage din competițiile internaționale de tenis, Cîrstea a refuzat invitația fostului campion al turneului de la Wimbledon, în proba de dublu.

Mister rezolvat! Câte kilograme în plus are Billel Omrani după ce Gigi Becali a anunțat că „are 7-8 kilograme în plus”

„Horia Tecău a încercat să mă convingă să revin, doar că decizia mea de a mă retrage va rămâne neschimbată. Joc la Fed Cup de când aveam 14-15 ani şi a fost mereu o bucurie, însă sunt pe final de carieră şi e normal să mă concentrez pe proiectele personale. Eu simt că mi-am făcut datoria.

Nu mai am 10 ani de carieră în faţă, poate nici 5, chiar dacă eu mă simt bine. Sunt pe sfârşit de carieră, e un lucru realist. Nu mi-am dat un deadline. Eu voi juca atât cât timp voi simţi plăcere şi voi fi acolo, în top 30 - 40. Nu ştiu în câţi ani mă voi retrage, dar e o realitate, buletinul nu minte,” a declarat Sorana Cîrstea pentru SportMedia.

Horia Tecău a debutat pe banca echipei naționale de tenis feminini cu un eșec dureros, scor 4-0, suferit de echipa României în Polonia, în barajul decisiv pentru calificarea la turneul final al Cupei Billie Jean King.

Sorana Cîrstea (32 de ani, 38 WTA) a fost eliminată incredibil în primul tur al competiției de categorie WTA 125k de la București, intitulată Țiriac Foundation Trophy.

Sportiva din România a cedat în minim de seturi în fața numărului 118 mondial, elvețianca Simona Waltert (21 de ani), scor 6-3, 6-3. Cîrstea și-a pierdut serviciul de șapte ori în cele 90 de minute ale jocului.

Also the 125K Bucharest has lost its top seed

Sorana Cirstea ???????? OUT to Simona Waltert ???????? in R1! pic.twitter.com/Ato7tagCH6