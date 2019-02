Episod amuzant povestit de Ion Tiriac! Cum a fost luat la intrebari de fosta Securitate dupa o vizita la Kennedy: "Pana si CIA ne stiau!"

Ion Tiriac a povestit cum a fost luat la intrebari de fosta Securitate dupa o vizita in SUA.

Ion Tiriac l-a vizitat pe Kennedy, fostul presedinte al Statelor Unite ale Americii in anii '60, iar in momentul in care a revenit in tara a fost chemat "la discutii" de fosta Securitate.

Episodul i s-a parut amuzant fostului mare tenismen in conditiile in care absolut toata lumea, de la ambasada la CIA, stia exact protocolul si natura evenimentului.



"Pana si in SUA stiau de ce ma duc acasa la presedintele Kennedy. Cand am venit inapoi, in anii '60, m-au luat '- Tovarasu' Tiriac, ati fost la Washington. Ce ati facut? - Cum ce-am facut? Am jucat tenis. - Nu, nu, dar ati vazut pe cineva? - Erau cateva mii acolo pe care i-am vazut. Or fi fost si de la ambasada... - De ce n-ati scris ca ati fost acasa la Kennedy? Pana cand si in SUA stiau ca ma duc acasa la Kennedy. De 5 ani tot mergeam. Mancam carnati, punem niste carnati la fript si jucam fotbal american. Pana si CIA ne stiau", a declarat Ion Tiriac pentru Antena3.