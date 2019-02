Tiriac a pierdut procesul! Ce se intampla cu Arenele BNR

La finalul lui 2018, Tiriac a dat in judecata BNR, cerand reincluderea Arenelor BNR in circuitul sportiv

Ion Tiriac a pierdut procesul cu BNR. Omul de afaceri a fost sustinut in instanta de bunul sau prieten, Ilie Nastase, dar si de cea mai buna jucatoare de tenis a Romaniei, Simona Halep, insa fara succes. Pe langa Tiriac, printre reclamantii de la Tribunalul Bucuresti s-au mai aflat Ilie Nastase, Virginia Ruzici, Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cirstea, Andrei Pavel, Horia Tecau, Marius Copil, Adrian Ungur, George Cosac, Cosmin Hodor si Alina Cercel.

La finalul lui 2018, Tiriac a dat in judecata BNR, cerand reincluderea Arenelor BNR in circuitul sportiv, insa Trbiunalul Bucuresti a respins cererea ca fiind "lipsita de interes" si cel in privinta daunelor morale ca fiind nefondat. Cel mai bogat romana precizeaza ca instanta a luat aceasta decizie deoarece nu are calitatea necesara pentru a fi parte intr-un proces.

"Am dat in judecata BNR, dar se pare ca nu putem fi parte a unui proces pentru ca nu suntem proprietarii. Intrebarea mea este cine atunci se leaga de treaba asta?", a declarat Tiriac intr-un interviu la Antena 3.

Tiriac, care detinea turneul masculin de la Bucuresti, l-a mutat la Budapesta pentru a nu a mai avea de aface cu cei de la BNR.

"23 de ani am facut turneul. 23 de ani am reparat la acel stadion atat cat am putut. Nu aveam dreptul sa facem mai mult, nu era proprietatea noastra. Nu am nimic cu BNR, cu domnul Isarescu, dar nu o sa inteleg niciodata de unde atata invrajbire cu acel stadion. Ma stupefiaza ca nu s-a autosesizat nimeni pana acum. Acea proprietate a fost luata ilicit de BNR. Guvernul nu si-a dat nimeni acordul de vanzare. Din ce stiu, Senatul a aprobat legea ca proprietatea sa treaca in mainile statului, dar pana acum nu a pus-o la vot. Acum este tarziu, turneul se va juca la Budapesta in 2019", a mai spus Tiriac.