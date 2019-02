Tiriac pregateste MAREA LOVITURA! Turneul major pe care vrea sa-l organizeze in Romania: "Va fi cu premii de 1 milion de euro!" Omul de afaceri a dezvaluit PLANUL

Romania ar putea avea un nou turneu de tenis din circuitul feminin!

Ion Tiriac si-a exprimat dorinta de a organiza cel mai mare turneu feminin din istoria Romaniei. Magnatul stie deja unde va avea loc si ce premii va oferi participantilor.

Ion Tiriac a declarat de curand ca a inceput deja discutiile cu WTA pentru a organiza un nou turneu feminin in Romania, o competitie de anvergura. El vrea sa cumpere una dintre cele 4 licente disponibile.

"Vreau sa cumpar anul asta un turneu de tenis. Daca este un turneu indoor, se joaca la Cluj. Am vorbit cu Boc, are sala, are de toate. WTA face o noua serie de turnee. Va fi cu premii de 1 milion de euro. Sunt 4 turnee, iar eu vreau sa cumpar unul dintre ele, care sa fie la o data buna", a spus Tiriac la Antena 3.

Cel mai bogat roman a precizat ca prima editie a turneului cu pricina ar putea avea loc chiar anul viitor, in 2020. Turneul se va disputa pe zgura, daca va fi programata primavara, sau pe hard, daca va fi dupa Wimbledon. In prezent, in Romania exista un singur turneu WTA la care se ofera premii banesti de aproximativ 250 de mii de dolari.

Primarul orasului Cluj-Napoca a vorbit despre acest proiect in toamna anului trecut. “Am discutat cu domnul Tiriac si mi-am aratat deschiderea pentru un asemenea demers si sa contribuim cu ceea ce putem. Primaria nu are cum sa organizeze un asemenea turneu, dar o buna parte de infrastructura de profil o putem asigura. Avem Sala Polivalenta, dar mai exista Sala ”Horia Demian”, baza de tenis Winners, mai este o sala a Facultatii de Educatie Fizica si Sport, care poate fi folosita pentru antrenamente. Chiar si Sala Polivalenta mai are o sala de antrenament. Ramane ca astrele sa se alinieze pentru aducerea unui asemenea turneu”, spunea la acea vreme Emil Boc.