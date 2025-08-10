Emma Răducanu, prima victorie cu noul antrenor pe bancă

Emma Răducanu, prima victorie cu noul antrenor pe bancă
Campioana-surpriză de la US Open 2021 a trecut fără emoții de Olga Danilovic la Cincinnati.

Emma Răducanu a început cu dreptul colaborarea cu noul său antrenor, Francis Roig, fostul tehnician al lui Rafael Nadal. 

Britanica cu origini românești a învins-o categoric pe Olga Danilovic, scor 6-3, 6-2, în turul secund al turneului WTA 1.000 de la Cincinnati.

Emma Răducanu, prima victorie cu noul antrenor pe bancă

Danilovic, numărul 1 al Serbiei, o eliminase pe compatrioata lui Răducanu, Katie Boulter, în primul tur, în timp ce Emma a beneficiat de un prim tur liber. 

Partida a început surprinzător, cu break la zero pentru Danilovic, dar schimburile intense din start au dus la patru break-uri în primele cinci game-uri. La 5-3, Răducanu a servit impecabil și a închis setul cu un as.

În actul secund, britanica a forțat greșelile adversarei și a rupt echilibrul la 3-2. De acolo, nu a mai cedat niciun game, calificându-se în turul trei. 

Următoarea adversară ar putea fi Aryna Sabalenka, liderul mondial, care a învins-o pe Răducanu luna trecută la Wimbledon.

