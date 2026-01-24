Internaționalul român a suferit în urmă cu un an o accidentare cruntă, la ligamentul încrucișat anterior, și a lipsit până la finalul anului recent încheiat.



De la revenire, Thomas Frank, tehnicianul care l-a înlocuit pe Ange Postecoglou la cârma lui Spurs, l-a folosit într-un singur meci pe Drăgușin.



E vorba despre duelul cu Crystal Palace de pe 28 decembrie, când fotbalistul român a fost introdus pe final în locul marcatorului unicului gol, Archie Gray.



Thomas Frank, anunț care-l vizează și pe Drăgușin: ”E cinstit să spun următorul lucru”



Sâmbătă va avea loc duelul Burnley - Tottenham, de la ora 17:00, iar la conferința de presă premergătoare duelului, Thomas Frank a explicat că are nevoie de toți jucătorii din lot și că nu mai vrea nicio plecare.



”E cinstit să spun că nu avem mulți jucători. Trebuie să-i păstrăm pe fotbaliștii pe care-i avem. Cu Dortmund nu aveam mulți jucători disponibili și e greu să schimbi cursul unui joc atunci când ai nevoie de ceva fresh”, a spus Thomas Frank, citat de Daily Mail.



Despre Drăgușin s-a tot vorbit că ar putea pleca în această iarnă de la Tottenham, iar ultima echipă interesată de serviciile românului care s-a adăugat pe listă este AS Roma.



În contextul declarațiilor lui Thomas Frank, rămâne, astfel, de văzut ce se va întâmpla cu Radu Drăgușin, al cărui contract cu Spurs expiră abia la finalul stagiunii 2029/30.

