Meciul de la Sibiu a început excelent pentru echipa lui Adrian Mihalcea. După doar 9 minute, defensiva constănțenilor a gafat, iar arădenii au deschis scorul.



Constănțenii au revenit în partea secundă. Grigoryan a ratat prima șansă, iar Radaslavescu a egalat după un contraatac rapid, cu pasă decisivă de la Ișfan.



Egalitatea a ținut 16 minute. În minutul 78, Tzionis a centrat perfect dintr-o lovitură liberă, iar Pospelov a adus victoria.



MM Stoica, fascinat de un fotbalistul din Superliga: „Elias mi-a spus că e foarte talentat”



Marinos Tzionis, autorul assist-ului decisiv, a atras atenția lui Mihai Stoica. Cipriotul de 24 de ani a sosit la UTA în februarie, de la Cukaricki, și are 35 de meciuri și 3 goluri pentru naționala Ciprului.



„UTA s-a trezit în minutul 81 cu Craiova, Craiova pe finalul meciului cu U Cluj, noi sperăm să fi avut acest moment cu Drita. Cam jumătate din jucătorii Aradului sunt noi, antrenor nou, nu aveau lot.



Erau foarte subțiri, mai ales la nivel de bancă. Imaginați-vă că au început cu un U21 titular în prima etapă, născut în 2008. După aia a intrat Țuțu, acum a venit și Vlăsceanu.



Cred că cel mai important jucător este Alin Roman. În fiecare meci a decis într-o manieră în care o făcea și la Iași. Și când te gândești că a ratat penalty la barajul cu Metaloglobus...



Un jucător care mie mi-a plăcut tot timpul, îmi pare rău că a ajuns la o vârstă și are prea puțini ani la cel mai înalt nivel, ar fi meritat mult mai mult”, a precizat Mihai Stoica, la Prima Sport.



În acest sezon de Superliga a adunat un gol și o pasă decisivă, iar Transfermarkt îl cotează la 900.000 de euro.

