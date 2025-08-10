Fostul mare internațional a oferit un pronostic care include o alegere surprinzătoare, diferită de majoritatea specialiștilor.



"Mister" a analizat lista celor 30 de nominalizați și a oferit un clasament personal. În viziunea sa, marele trofeu ar trebui să ajungă în Franța.



"Pentru mine, Ousmane Dembele merită să fie câștigător", a punctat Dumitrescu, potrivit Digisport, acordându-i jucătorului de la PSG prima șansă.



Pe locul secund, fostul atacant al naționalei l-a plasat pe puștiul-minune al Barcelonei, Lamine Yamal, la doar 18 ani. Marea surpriză a venit însă la ocupantul ultimei trepte a podiumului: Lautaro Martinez. Căpitanul lui Inter, deși a avut un sezon solid, nu este văzut ca un candidat real la trofeu.



Craioveanu, pe aceeași lungime de undă, dar cu o excepție

Gică Craioveanu a împărtășit în mare parte viziunea lui Ilie Dumitrescu. Și pentru el, Ousmane Dembele este principalul favorit, urmat de Lamine Yamal.



Diferența a apărut la locul trei, unde "Grande" l-a nominalizat pe Kylian Mbappe, noul star de la Real Madrid, în locul lui Lautaro Martinez.



Gala de decernare a Balonului de Aur, organizată de revista France Football, va avea loc pe 22 septembrie, iar lupta pentru prestigiosul trofeu se anunță mai echilibrată ca niciodată.

