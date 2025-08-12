FOTO ȘI VIDEO Emma Răducanu, OUT în turul al treilea de la Cincinnati! Meciul a fost perturbat de un copil care nu se oprea din plâns

Emma Răducanu, OUT &icirc;n turul al treilea de la Cincinnati! Meciul a fost perturbat de un copil care nu se oprea din pl&acirc;ns Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Emma Răducanu a cedat în fața bielurusei Aryna Sabalenka.

TAGS:
emma raducanuAryna Sabalenka
Din articol

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu a fost învinsă greu, în trei seturi, 7-6 (7/3), 4-6, 7-6 (7/5), de belarusa Arina Sabalenka, numărul unu mondial, luni, în turul al treilea al turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari.

Răducanu (22 ani, locul 39 WTA), al cărei tată este român, a dominat setul secund grație calității serviciului său, însă Sabalenka a reușit să se impună la tie-break celelalte două seturi, obținând victoria după mai mult de trei ore de joc (3h 12 min).

  • Emma raducanu 01
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Emma Răducanu, OUT în turul al treilea de la Cincinnati!

Meciul a fost unul intens și foarte strâns, tensiunea culminând în cel de-al optulea ghem al setului decisiv, lung de 23 de minute, în care Răducanu a salvat patru mingi de break și s-a impus după a noua sa minge de ghem.

Conform WTA Tour, acesta a fost probabil cel mai bun meci al Emmei Răducanu de la câștigarea Openului Statelor Unite, în 2021.

Sabalenka, în vârstă de 27 de ani, o va avea ca adversară în optimile de finală pe spaniola Jessia Bouzas (22 ani, 42 WTA), care a dispus la rândul ei luni, cu 6-4, 6-1, de americanca Taylor Townsend (126 WTA).

Meciul a fost perturbat de un copil care nu se oprea din plâns

În timpul partidei, Emma Răducanu a cerut îndepărtarea unui copil care plângea din stadion. Situația s-a desfășurat când Răducanu servea la 3-4 în setul decisiv. A trebuit să facă față mai multor puncte de break, când plânsul unui copil i-a perturbat concentrarea. Frustrată de deranjul continuu, ea s-a întors către arbitru și a spus: „Au trecut cam 10 minute”. 

Arbitrul a răspuns tăios: „E un copil. Vrei să dau copilul afară din stadion?”. Ce a urmat? Britanica cu origini românești a ridicat pur și simplu din umeri.

Rezultate - turul 3:

  • Sorana Cîrstea (România) - Yuan Yue (China) 6-7 (2/7), 6-4, 6-4
  • Iga Swiatek (Polonia/N.3) - Marta Kostiuk (Ucraina/N.25), forfait Kostiuk
  • Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.12) - Maya Joint (Australia) 6-4, 6-3
  • Anna Kalinskaia (Rusia/N.28) - Amanda Anisimova (SUA/N.5) 7-5, 6-4
  • Jessica Bouzas (Spania) - Taylor Townsend (SUA) 6-4, 6-1
  • Elena Rîbakina (Kazahstan/N.9) - Elise Mertens (Belgia/N.9) 4-6, 6-3, 7-5
  • Madyson Keys (SUA/N.6) - Aoi Ito (Japonia) 6-4, 6-0
  • Arina Sabalenka (Belarus/N.1) - Emma Raducanu (Marea Britanie/N.30) 7-6 (7/3), 4-6, 7-6 (7/5)

AGERPRES

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură
O t&acirc;nără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă &icirc;n c&acirc;teva luni, &icirc;n Australia, și a ajuns la o concluzie dură
ARTICOLE PE SUBIECT
Isner, jucătorul care a dat cea mai rapidă servă din istoria tenisului, a ajuns subiect de glumă. Ce a spus despre ruși și bieloruși
Isner, jucătorul care a dat cea mai rapidă servă din istoria tenisului, a ajuns subiect de glumă. Ce a spus despre ruși și bieloruși
Viciere de rezultat la Oțelul &ndash; Rapid?! Verdictul specialistului
Viciere de rezultat la Oțelul – Rapid?! Verdictul specialistului
Loterie la deschiderea Premier League: de c&acirc;te ori s-a &icirc;nt&acirc;mplat ca echipa campioană să piardă meciul din prima etapă
Loterie la deschiderea Premier League: de câte ori s-a întâmplat ca echipa campioană să piardă meciul din prima etapă
ULTIMELE STIRI
&Icirc;și poate am&acirc;na retragerea: la 35 de ani, Sorana C&icirc;rstea a reușit cel mai bun rezultat al carierei &icirc;n turneul de la Cincinnati. C&acirc;t urcă &icirc;n clasament
Își poate amâna retragerea: la 35 de ani, Sorana Cîrstea a reușit cel mai bun rezultat al carierei în turneul de la Cincinnati. Cât urcă în clasament
Ce transfer a ratat FCSB: &bdquo;Gigi Becali m-a sunat și m-a jignit!&rdquo;
Ce transfer a ratat FCSB: „Gigi Becali m-a sunat și m-a jignit!”
Sorana C&icirc;rstea, ce victorie la Cincinnati Open! Urmează un duel de foc pentru rom&acirc;ncă
Sorana Cîrstea, ce victorie la Cincinnati Open! Urmează un duel de foc pentru româncă
Ciprian Marica a tras o concluzie după ce a văzut ce se &icirc;nt&acirc;mplă la FCSB: &rdquo;E clar&rdquo;
Ciprian Marica a tras o concluzie după ce a văzut ce se întâmplă la FCSB: ”E clar”
&rdquo;Poate Rapid să ia titlul?&rdquo; Răspunsul lui Andrei Borza
”Poate Rapid să ia titlul?” Răspunsul lui Andrei Borza
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fotbalist rom&acirc;n, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului

Fotbalist român, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului

Gino Iorgulescu &icirc;și explică dispariția: Băiatul meu, c&acirc;nd a comis-o, era bolnav și major. Lumea din Rom&acirc;nia e rea, mă &icirc;njură pe nedrept

Gino Iorgulescu își explică dispariția: "Băiatul meu, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"

&rdquo;E cu mintea &icirc;n altă parte!&rdquo; Ce a făcut Andrei Rațiu după ce fotbalistul și agentul său au făcut haos cu șefii lui Rayo Vallecano

”E cu mintea în altă parte!” Ce a făcut Andrei Rațiu după ce fotbalistul și agentul său au făcut haos cu șefii lui Rayo Vallecano

Portarul Sloboziei a spus ce va face cu prima c&acirc;știgată după meciul cu FCSB

Portarul Sloboziei a spus ce va face cu prima câștigată după meciul cu FCSB

Alexandru Băluță, ofertat! Mijlocașul trebuie doar să semneze

Alexandru Băluță, ofertat! Mijlocașul trebuie doar să semneze

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League ( exclusiv pe VOYO)

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League ( exclusiv pe VOYO)

CITESTE SI
Proces unic la Iași. O femeie cere să devină mamă in vitro cu soțul decedat. Familia lui se opune dintr-un motiv incredibil

stirileprotv Proces unic la Iași. O femeie cere să devină mamă in vitro cu soțul decedat. Familia lui se opune dintr-un motiv incredibil

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Un restaurant din Italia cere bani &icirc;n plus pentru fiecare ingredient scos din pizza comandată. &rdquo;Trist și rușinos&rdquo;

stirileprotv Un restaurant din Italia cere bani în plus pentru fiecare ingredient scos din pizza comandată. ”Trist și rușinos”

Jennifer Lopez, moment inedit pe scenă &icirc;n Kazahstan. Ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n timpul concertului. &bdquo;Mă g&acirc;dila&rdquo;. VIDEO

stirileprotv Jennifer Lopez, moment inedit pe scenă în Kazahstan. Ce i s-a întâmplat în timpul concertului. „Mă gâdila”. VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!