Răducanu (22 ani, locul 39 WTA), al cărei tată este român, a dominat setul secund grație calității serviciului său, însă Sabalenka a reușit să se impună la tie-break celelalte două seturi, obținând victoria după mai mult de trei ore de joc (3h 12 min).

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu a fost învinsă greu, în trei seturi, 7-6 (7/3), 4-6, 7-6 (7/5), de belarusa Arina Sabalenka, numărul unu mondial, luni, în turul al treilea al turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari.

Sorana Cîrstea, ce victorie la Cincinnati Open! Urmează un duel de foc pentru româncă

Își poate amâna retragerea: la 35 de ani, Sorana Cîrstea a reușit cel mai bun rezultat al carierei în turneul de la Cincinnati. Cât urcă în clasament

Emma Răducanu, OUT în turul al treilea de la Cincinnati!



Meciul a fost unul intens și foarte strâns, tensiunea culminând în cel de-al optulea ghem al setului decisiv, lung de 23 de minute, în care Răducanu a salvat patru mingi de break și s-a impus după a noua sa minge de ghem.



Conform WTA Tour, acesta a fost probabil cel mai bun meci al Emmei Răducanu de la câștigarea Openului Statelor Unite, în 2021.



Sabalenka, în vârstă de 27 de ani, o va avea ca adversară în optimile de finală pe spaniola Jessia Bouzas (22 ani, 42 WTA), care a dispus la rândul ei luni, cu 6-4, 6-1, de americanca Taylor Townsend (126 WTA).

Meciul a fost perturbat de un copil care nu se oprea din plâns

În timpul partidei, Emma Răducanu a cerut îndepărtarea unui copil care plângea din stadion. Situația s-a desfășurat când Răducanu servea la 3-4 în setul decisiv. A trebuit să facă față mai multor puncte de break, când plânsul unui copil i-a perturbat concentrarea. Frustrată de deranjul continuu, ea s-a întors către arbitru și a spus: „Au trecut cam 10 minute”.



Arbitrul a răspuns tăios: „E un copil. Vrei să dau copilul afară din stadion?”. Ce a urmat? Britanica cu origini românești a ridicat pur și simplu din umeri.

