Echipa Romaniei sta pe un butoi de pulbere inaintea meciului cu Elvetia! REACTIE DURA a Soranei Cirstea: "Capitanul decide! Daca vrea sa bat din palme, bat din palme!"

Romania va juca in acest weekend partida cu Elvetia din cadrul Fed Cup. Daca va castiga confruntarea, Romania se poate califica in Grupa Mondiala.

Simona Halep, liderul mondial al clasamentului WTA si Irina Begu, au fost alese principalele jucatoare ale Romaniei, fapt care a deranjat-o vizibil pe Sorana Cirstea.

Cirstea a avut o reactie dura la conferinta de presa ulterioara tragerii la sorti: "Capitanul decide! Daca vrea sa bat din palme, bat din palme".



"Capitanul decide. Atat timp cat am fost sanatoasa, m-am prezentat si m-am pus in slujba echipei. Sunt aici, daca vrea sa joc la simplu, joc la simplu. Daca are nevoie sa joc la dublu, joc la dublu. Daca are nevoie sa bat din palme, bat din palme", a declarat Sorana Cirstea.

Tragerea la sorti pentru meciul dintre Romania si Elvetia:

Simona Halep - Viktorija Golubic (sambata, 13:00)

Irina Begu - Timea Bacsinszky (sambata, 15:00)

Simona Halep - Timea Bacsinszky (duminica, 12:00)

Irina Begu - Viktorija Golubic (duminica, 14:00)

Irina Begu / Simona Halep - Patty Schnyder / Jil Teichmann (duminica, 16:00)

Confruntarea dintre Romania si Elvetia se va desfasura la Cluj in perioada 21-22 aprilie. Partida se va desfasura dupa sistemul cel mai bun din cinci meciuri. Echipa care va castiga va juca in sezonul viitor in prima Grupa Mondiala a FedCup.