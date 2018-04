ULTIMA ORA | Simona Halep deschide confruntarea dintre Romania si Elvetia! Programul complet al meciurilor de la Fed Cup

Simona Halep va deschide confruntarea dintre Romania si Elvetia de la Cluj.

Tragerea la sorti pentru meciul dintre Romania si Elvetia:

Simona Halep - Viktorija Golubic (sambata, 13:00)

Irina Begu - Timea Bacsinszky (sambata, 15:00)

Simona Halep - Timea Bacsinszky (duminica, 12:00)

Irina Begu - Viktorija Golubic (duminica, 14:00)

Irina Begu / Simona Halep - Patty Schnyder / Jil Teichmann (duminica, 16:00)



Confruntarea dintre Romania si Elvetia se va desfasura la Cluj in perioada 21-22 aprilie. Partida se va desfasura dupa sistemul cel mai bun din cinci meciuri. Echipa care va castiga va juca in sezonul viitor in prima Grupa Mondiala a FedCup.