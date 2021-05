Sa curga sampania! Andreea Prisacariu a castigat cel mai important titlu al carierei si isi continua ascensiunea in clasamentul WTA 

Andreea Prisacariu a castigat cel mai important titlu al carierei: competitia ITF W60+H La Bisbal D'Emporda.

Andreea Prisacariu (21 de ani, 496 WTA) a castigat cel mai important titlu al carierei. Sportiva legitimata la clubul Dinamo Bucuresti a iesit campioana in proba de dublu a competitiei ITF W60+H La Bisbal D'Emporda, alaturi de Valentyna Ivakhnenko.

In ultimul act, echipa formata din Prisacariu si Ivakhnenko a trecut de perechea Mona Barthel / Mandy Minella, scor 6-3, 6-1, dupa doar o ora de joc.

"Primul titlu de 60K. Multumesc, Alex Cojocaru pentru ca ai fost alaturi de mine. Multumesc, Marius Papu. Multumesc partenerei mele, Valentina Ivachenko. Multumesc, Doamne! Sunt binecuvantata," a scris Andreea Prisacariu pe Instagram, la scurt timp dupa incheierea victorioasa a finalei.

La 21 de ani, Andreea Prisacariu prefera stilul Serenei Williams, dar mentioneaza ca una dintre marile dorinte ale carierei sale este sa aiba sansa de a o infrunta pe Simona Halep in cadrul unui turneu WTA. "De mica am fost cu Serena Williams, am admirat-o din toate punctele de vedere. Ea este sursa mea de inspiratie. Chiar si felul in care merge pe teren... Mi se pare foarte dominanta si ma regasesc un pic in stilul acesta. Cu toate astea, imi doresc sa joc cu Simona Halep, sa o prind pe Simona Halep la un turneu. Asta chiar e una dintre dorintele mele, ea este simbolul Romaniei," a declarat Prisacariu.