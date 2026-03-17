GALERIE FOTO Drama Gabrielei Ruse. Românca a fost privată de șansa unei mari performanțe, în prima parte a sezonului

Marcu Czentye
Gabriela Ruse, privată de o șansă istorică, în prima parte a acestui sezon de tenis, în circuitul WTA.

Gabriela Ruse (28 de ani, 73 WTA) rămâne a treia sportivă a României, în clasamentul WTA individual, iar, în proba de dublu, a jucat alături de Jaqueline Cristian, în prima parte a noului an.

Gabriela Ruse, performanțe bune alături de Jaqueline Cristian, la dublu, în 2026: două semifinale, la Cluj și Dubai

Obișnuită să joace împreună cu Marta Kostyuk, din Ucraina, Gabriela Ruse a prioritizat-o pe compatrioata Jaqueline Cristian atât la Transylvania Open, unde cele două românce au atins faza semifinalelor, cât și la Dubai, unde Ruse / Cristian au replicat aceeași performanță: calificare în penultimul act al competiției.

Eșecul din primul tur, suferit la Indian Wells, devine mai puțin relevant, în contextul dat, având în vedere că Ruse și Cristian au întâlnit jucătoare de renume în circuitul de dublu, mai exact, multiple campioane de Grand Slam, Katerina Siniakova - campioană olimpică, în proba de dublu mixt - și Taylor Townsend.

Jaqueline Cristian Gabriela Ruse
Ruse și Kostyuk mai aveau un singur dor: încă un parcurs lung la Melbourne

Dar performanța la care Gabrielei Ruse nu i-a fost permis nici măcar să viseze a fost repetiția unui parcurs lung în Openul Australian, alături de Marta Kostyuk.

Semifinaliste în proba de dublu feminin a turneului de mare șlem de la Melbourne, în 2023, Ruse și Kostyuk ar fi sperat la o performanță similară în 2026, dar o accidentare gravă a ucrainencei, suferită în proba individuală, a condus la incapacitatea de a urmări îndeplinirea acestui vis.

Mai precis, Marta Kostyuk (23 de ani, 28 WTA), care începuse anul cu o formă extraordinară, concretizată în finala jucată în turneul WTA 500 de la Brisbane, s-a accidentat în primul tur al Openului Australian, pierdut în fața unei sportive mai slab clasate, Elsa Jacquemot, din Franța.

A fost 6-7 (4), 7-6 (4), 7-6 (10-7) pentru franțuzoaică, într-un meci de 3 ore și 27 de minute, agonizant, nu doar ca timp, ci și ca durere, pentru ucraineancă, partenera de dublu a Gabrielei Ruse.

În ianuarie, Kostyuk își explica pe rețelele sociale ruptura de ligament care i-a dizolvat, brusc, dorința de a juca alături de Ruse.

„Din păcate, mi-am accidentat glezna în timpul meciului de astăzi, iar după investigații suplimentare s-a confirmat o ruptură de ligament, ceea ce înseamnă că nu voi putea continua la Australian Open la dublu alături de extraordinara mea parteneră Gabriela Ruse.

Australian Open a fost întotdeauna unul dintre turneele mele preferate, așa că nu așa mi-am imaginat să se încheie parcursul meu. Dar asta face parte din sport.

În ciuda acestui obstacol, Brisbane a fost un mod excelent de a începe anul și sunt recunoscătoare pentru acest impuls. Acum este momentul să mă concentrez pe recuperare și sunt nerăbdătoare să revin pe teren cât mai curând posibil,” spunea Kostyuk în ianuarie, cu părere de rău față de Gabriela Ruse, din București.

Totuși, Gabriela Ruse a folosit surplusul de energie - care nu a mai fost irosit în proba de dublu - și a ajuns în turul trei al Openului Australiei, în acest an, consemnând un vârf de carieră în turneul de mare șlem din Oceania.

Faceți cunoștință cu Marta Kostyuk, adversara Simonei Halep de la Indian Wells: și-a înnebunit toți fanii pe Instagram
Faceți cunoștință cu Marta Kostyuk, adversara Simonei Halep de la Indian Wells: și-a înnebunit toți fanii pe Instagram
Faceți cunoștință cu Marta Kostyuk, adversara Simonei Halep de la Indian Wells: și-a înnebunit toți fanii pe Instagram
Faceți cunoștință cu Marta Kostyuk, adversara Simonei Halep de la Indian Wells: și-a înnebunit toți fanii pe Instagram
Faceți cunoștință cu Marta Kostyuk, adversara Simonei Halep de la Indian Wells: și-a înnebunit toți fanii pe Instagram
Faceți cunoștință cu Marta Kostyuk, adversara Simonei Halep de la Indian Wells: și-a înnebunit toți fanii pe Instagram
Faceți cunoștință cu Marta Kostyuk, adversara Simonei Halep de la Indian Wells: și-a înnebunit toți fanii pe Instagram
Faceți cunoștință cu Marta Kostyuk, adversara Simonei Halep de la Indian Wells: și-a înnebunit toți fanii pe Instagram
Faceți cunoștință cu Marta Kostyuk, adversara Simonei Halep de la Indian Wells: și-a înnebunit toți fanii pe Instagram
Faceți cunoștință cu Marta Kostyuk, adversara Simonei Halep de la Indian Wells: și-a înnebunit toți fanii pe Instagram
Faceți cunoștință cu Marta Kostyuk, adversara Simonei Halep de la Indian Wells: și-a înnebunit toți fanii pe Instagram
Ruse și Kostyuk, încă în grafic pentru a deveni campioane de Grand Slam, împreună

Ruse și Kostyuk au jucat sferturi de finală în proba de dublu feminin și la US Open, respectiv Roland Garros, în 2021 și în 2023, iar semifinala de la Melbourne, din 2023, rămâne un semnal că această echipă de dublu nu și-a spus ultimul cuvânt, în tenisul feminin.

Un titlu de mare șlem este departe de a fi imposibil, în cazul dublistelor Ruse și Kostyuk, care formează, împreună, o echipă cu o chimie deosebită.

Marea temere a statelor NATO, chemate de Trump să intervină militar în strâmtoarea Ormuz. Ce spun liderii Alianței
