Simona Halep, DE NEOPRIT | E a treia intr-un top care masoara performantele din ultimii 15 ani in circuitul feminin

Simona Halep este una dintre cele mai constante jucatoare din circuitul WTA.

Simona Halep este in primele trei jucatoare ale lumii in ceea ce priveste numarul de ani consecutivi in care a reusit sa ajunga in cel putin o finala de turneu ITF sau WTA.

Serena Williams conduce ostilitatile, cu 13 ani la rand in care a ajuns in minim o finala, Caroline Wozniacki este a doua, cu 12 ani de performanta neintrerupti, iar Simona Halep intregeste podiumul, ajungand in cel putin o finala de turneu ITF/WTA in precedentii zece ani.

Simona Halep va deveni in februarie 2020 jucatoarea cu cea mai indelungata sedere in top 10 WTA din istoria tenisului



Halep a acces in primele zece jucatoare ale lumii in data de 27 ianuarie 2014, moment din care clasamentul sau a oscilat, dar niciodata mai jos de pozitia a zecea. Simona Halep se afla acum la saptamana cu numarul 309 petrecuta in top 10 WTA.

Clasamentul jucatoarelor cu cel putin o finala disputata in ani consecutivi:

1. Serena Williams - 13 ani

2. Caroline Wozniacki - 12 ani

3. Simona Halep - 10 ani

4. Petra Kvitova - 9

5. Angelique Kerber - 8

6. Karolina Pliskova - 7

7. Elina Svitolina - 7

8. Garbine Muguruza - 6

9. Svetlana Kuznetsova - 6

10. Caroline Garcia - 6