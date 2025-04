Jannik Sinner şi-a păstrat poziţia de număr 1 mondial înainte de revenirea sa după o interdicţie de trei luni pentru dopaj.

Italianul nu se aşteaptă însă ca revenirea sa să fie uşoară, atunci când va intra pe teren la Mastersul de la Roma, luna viitoare. Sinner nu a mai jucat, de când a câştigat Australian Open, la începutul sezonului, şi a acceptat o interdicţie în februarie, în urma unei înţelegeri cu Agenţia Mondială Anti-Doping (WADA), care a contestat decizia unui tribunal, de a-l absolvi după două teste pozitive.

Jucătorul în vârstă de 23 de ani a fost autorizat să revină la antrenamente pe 13 aprilie, iar suspendarea sa se va încheia pe 4 mai, înainte de revenirea sa în competiţie la Openul Italiei, care va începe trei zile mai târziu.

Sinner, care a petrecut timp, pregătindu-se pentru Openul Franţei, care începe pe 25 mai, a fost asigurat de păstrarea primei poziţii în clasament pentru turneul său de acasă, după ce cel mai apropiat adversar al său, Alexander Zverev, a suferit o înfrângere timpurie la Monte Carlo.

„Ne antrenăm din greu. Să sperăm că vom avea din nou un impuls înainte de sezonul pe zgură. Cu siguranţă nu va fi uşor pentru mine”, a declarat Sinner, potrivit news.ro. „Primele meciuri vor fi foarte dificile. Dar sper că voi fi capabil să revin în ritm şi apoi vom vedea cum merge”, a adăugat Sinner, care s-a antrenat, recent, cu britanicul Jack Draper, numărul 6 mondial, la Tennis Club de Beaulieu din Franţa.

„Cred că la începutul celor trei luni (n.r. - de suspendare), a fost destul de frumos. Am avut un pic de timp departe de toate, am petrecut timp cu familia, cu prietenii. Am făcut lucruri noi şi am început să mă cunosc mai bine, să ştiu unde mă aflu. Cred că m-a ajutat foarte mult”, a mai spus Sinner.