Recordul de asistență din sezonul trecut al Superligii nu este deținut nici de vreun meci al lui FCSB și nici de vreo partidă a campioanei Universitatea Craiova.

Cei mai mulți spectatori au fost prezenți la debry-ul dintre Dinamo și Rapid, aproape 35.000 de spectatori!

Meciul de pe Arena Națională, contând pentru etapa cu numărul 13 din Superligă, s-a disputat pe 19 octombrie 2025 și s-a încheiat cu victoria giuleștenilor, scor 2-0.

Aproape 35.000 de spectatori la Dinamo - Rapid din octombrie 2025

”📊 Record de asistență în sezonul 2025/2026. 🔴⚪️

Derby-ul disputat pe teren propriu împotriva Rapidului, în etapa a 13-a din Superliga României, a adunat 34.700 de suporteri în tribune, cea mai mare asistență a sezonului. 🔥

În noul sezon, ne dorim să depășim împreună acest record și să transformăm fiecare meci de acasă într-o adevărată demonstrație de forță în tribune. 🏟️

De asemenea, mai sunt doar 3️⃣ zile în care îți poți achiziționa abonamentul la un preț special, asigurându-ți astfel locul în tribună pe toată durata noului sezon. 🎟️”, a reamintit pagina oficială Dinamo București.

Vedeta de la FCSB nu exclude posibilitatea să ajungă la Dinamo: ”Nu poți să spui niciodată 'Nu'!”

În contextul în care FCSB a bătut palma și cu Eddy Gnahore, după ce vara trecută l-a transferat pe Dennis Politic, fostul căpitan al lui Dinamo, Ștefan Târnovanu a fost întrebat dacă el ar lua în considerare un transfer la marea rivală a lui FCSB.

Răspunsul portarului roș-albaștrilor a fost unul surprinzător. Deși a mărturisit că este ”stelist” convins, Târnovanu a spus că nu poate exclude posibilitatea ca la un moment dat să ajungă la eterna rivală.

”Dacă m-ai fi întrebat acum 5-6 ani, aș fi spus convins: <<100% nu>>, dar odată ce m-am maturizat, cred că nu poți să spui niciodată în viață <<Nu, niciodată nu o să fac asta>>. Nu poți să știi niciodată. Clar, sunt stelist, am ținut cu Steaua de mic, dar nu știu ce să spun”, a explicat portarul în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.