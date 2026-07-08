Alin Predescu a trecut de la ACS AXI la CSM Oltenița

CSM Oltenița, echipă care în sezonul precedent a terminat pe locul al treilea în campionatul județean Călărași, a anunțat transferul lui Alin Predescu. Acesta a fost vedeta echipei Steaua București în Liga 4, dar a părăsit clubul militar, după ce a fost agresat de fani, în urma pierderii meciului cu Carmen București și a ratării calificării la barajul pentru Liga 3. După meciul din Regie, autocarul Stelei s-a întors în Ghencea, iar ultrașii au intrat în vestiar și Predescu a fost lovit de unul dintre fani cu palmele și pumnii, refugiindu-se apoi în cabinetul medicului.

"În seara asta am încasat tot ce aveam de încasat, dar voi rămâne cu capul sus pentru că am îmbrăcat tricoul celei mai titrate echipe din România. Tot binele pentru voi și Steaua. Cu lacrimi în ochi vă cer scuze!", a fost mesajul ulterior al lui Alin Predescu. Deși marcase 80 de goluri pentru "roș-albaștri", în două sezoane, el a fost pus pe liber, s-a lăsat un an de fotbal, timp în care a fost patron de cafenea.

Alin Predescu (30 de ani) este născut în București și a fost junior la FCSB, Grasshopper Zurich și Pandurii Tg. Jiu. La nivel de seniori a fost sub contract cu Pandurii Tg. Jiu (2015), Gaz Metan Mediaș (2016), Luceafărul Oradea (2017), Steaua București (2017-2019), Progresul 2005 București (2021-2022), Daco-Getica București (2022-2024, 2025) și ACS AXI Arena Adunații Copăceni (2024-2025, 2026). Poate juca ca extremă stânga și mijlocaș central ofensiv. Este fratele scrimerei Alexandrei Predescu (26 de ani), campioană mondială de cadeți (2015) și campionă europeană U23 cu echipa (2022).

Poiană, Pană și Târșă, printre jucătorii aduși de călărășeni

În această vară, călărășenii i-au mai adus pe Ionuț Cristian Poiană (portar / 28 de ani / ex- FCSB, Luceafărul oradea, Național Sebiș, AFC Turris, Unirea Slobozia, CS Dinamo, Viitorul ianca, Spicul Vâlcelele), Adrian Luiceanu (36 de ani / atacant / ex-CS Ștefănești, Gloria Buzău, CS Tunari, CSM Râmnicu Sărat), Leonard Barbu (21 de ani / mijlocaș central / ex-Dunărea Călărași, Dunărea Grădiștea), Marian Târșă (28 de ani / mijlocaș central / ex-Poli Iași, FC Botoșani, Academica Clinceni, Vedița Colonești, Metalul Buzău, SSU Poli Timișoara, Rapid Brodoc, CSU Alba Iulia, ACS FC Dinamo) și Silviu Pană (34 de ani / mijlocaș central / ex-Concordia Chiajna, Săgeata Năvodari, Viitorul Constanța, FC Brașov, Olimpia Satu Mare, Dunărea Călărași, AFC Turris, Petrolul Ploiești, SSU Poli Timișoara, Gloria Băneasa, Spicul Vâlcelele). La CSM Oltenița, Gabriel Torje e director sportiv.