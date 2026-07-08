Adrian Rus, jucătorul care a adus prima victorie din mandatul lui Gheorghe Hagi, a fost votat Tricolorul Lunii Iunie în aplicaţia Tricolorii, informează FRF.

Fundaşul central a punctat pentru 2-1 în minutul 80 al duelului cu Ţara Galilor, la scurt timp după a fost numit şi Jucătorul Meciului de către utilizatorii aplicaţiei şi acum, la început de iulie, i-a depăşit în urma voturilor, pe Florinel Coman, Louis Munteanu şi David Matei în cursa pentru cel mai bun tricolor din iunie.

Clasamentul complet pentru Tricolorul Lunii Iunie:

Adrian Rus – 38,5% din totalul de voturi (10 puncte*);

Florinel Coman – 26,8% din totalul de voturi (6 puncte*);

Louis Munteanu – 23,7% din totalul de voturi (3 puncte*);

David Matei – 11% din totalul de voturi.

*Puncte obţinute în clasamentul „Tricolorul Anului”

Primul trofeu pentru Adrian Rus în 2026

Adrian Rus a obţinut primul astfel de trofeu individual în acest an. Ierarhia după jumătate de an scursă din 2026 este condusă de Andrei Raţiu. Acesta a câştigat trofeele puse în joc pentru lunile februarie, aprilie şi mai.

Ionuţ Radu (ianuarie) şi Alexandru Musi (martie) sunt ceilalţi doi tricolori care au fost numiţi, în urma voturilor din aplicaţie, Tricolorul Lunii.