VIDEO Djokovic, ca și eliminat din cursa pentru Turneul Campionilor: învins la Basel de numărul 47 ATP

Djokovic, ca și eliminat din cursa pentru Turneul Campionilor: învins la Basel de numărul 47 ATP Tenis
Marcu Czentye
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Novak Djokovic a rămas cu șanse minime pentru participarea la Turneul Campionilor din Torino.

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Novak DjokovicTenis ATPATP BaselJan-Lennard Struffeliminare
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Novak Djokovic (39 de ani, 12 ATP) se va mulțumi cu o singură victorie, în parcursul semnat în ediția 2026 a turneului ATP 500 de la Basel.

În competiția care a marcat retragerea definitivă din tenis a elvețianului Stan Wawrinka, jucătorul din Belgrad a fost eliminat în optimi de germanul Jan-Lennard Struff (36 de ani), număr 47 ATP, deși a condus cu 1-0 la seturi.

Novak Djokovic, eliminat după ce a condus cu 1-0 la seturi

Struff a reușit o revenire neașteptată în fața lui Djokovic, scor 6-7 (4), 7-5, 7-6 (5), ieșind triufmător la sfârșitul unei lupte de 2 ore și 37 de minute de joc.

Germanul a strâns 66 de lovituri direct câștigătoare pe durata partidei, față de cele 43 ale sârbului, dar și numărul erorilor forțate a înclinat către Struff, 38-18, aspect care dovedește deschiderea la risc arătată de Struff în scopul obținerii calificării.

Pentru un loc în semifinalele întrecerii, Struff va juca împotriva portughezului Nuno Borges.

Novak Djokovic

  • Novak djokovic privire wb 2026 01
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Șanse mici pentru Djokovic, la Turneul Campionilor

Eliminat prematur la Basel, Novak Djokovic are acum nevoie de minimum o accedere în semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Paris-Bercy pentru a-și obține dreptul de joc la Torino.

Nici măcar o semifinală jucată în capitala Franței nu îi garantează, conform calculelor momentului, prezența la competiția pe care a câștigat-o de șapte ori, iar, cel mai recent, în 2023.

Djokovic nu va beneficia de tur liber nici măcar în runda inaugurală a întrecerii de la Paris-Bercy, prin urmare va avea nevoie de cinci victorii consecutive pentru a se menține cu șanse reale în cursă.

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