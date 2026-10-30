Novak Djokovic (39 de ani, 12 ATP) se va mulțumi cu o singură victorie, în parcursul semnat în ediția 2026 a turneului ATP 500 de la Basel.

În competiția care a marcat retragerea definitivă din tenis a elvețianului Stan Wawrinka, jucătorul din Belgrad a fost eliminat în optimi de germanul Jan-Lennard Struff (36 de ani), număr 47 ATP, deși a condus cu 1-0 la seturi.

Novak Djokovic, eliminat după ce a condus cu 1-0 la seturi

Struff a reușit o revenire neașteptată în fața lui Djokovic, scor 6-7 (4), 7-5, 7-6 (5), ieșind triufmător la sfârșitul unei lupte de 2 ore și 37 de minute de joc.

Germanul a strâns 66 de lovituri direct câștigătoare pe durata partidei, față de cele 43 ale sârbului, dar și numărul erorilor forțate a înclinat către Struff, 38-18, aspect care dovedește deschiderea la risc arătată de Struff în scopul obținerii calificării.

Pentru un loc în semifinalele întrecerii, Struff va juca împotriva portughezului Nuno Borges.

