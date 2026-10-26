VIDEO EXCLUSIV „Stan The Man”, meci de colecție la București, în direct pe VOYO: Wawrinka, Tecău, Copil și Khachanov promit spectacol

„Stan The Man”, meci de colecție la București, în direct pe VOYO: Wawrinka, Tecău, Copil și Khachanov promit spectacol Tenis
Marcu Czentye
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Stan Wawrinka revine la București pentru o ultimă dată, după Țiriac Open 2025 și debutul în Cupa Davis, consemnat la București, în 2004.

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Stan WawrinkaHoria TecauMarius CopilKaren KhachanovStan The ManBucurestisala polivalenta
Din articol

Stan Wawrinka (41 de ani) se retrage definitiv din tenisul profesionist în această săptămână, cu ocazia turneului ATP 500 organizat în Basel, Elveția.

Dar multiplul campion de Grand Slam cu 12 victorii semnate împotriva „marilor 3,” Federer, Nadal și Djokovic va agăța racheta în cui abia după ce va participa la o serie de meciuri demonstrative.

Stan Wawrinka revine la București după două decenii trecute de la debutul în Cupa Davis

Sâmbătă, 12 decembrie, Stan Wawrinka va reveni în Sala Polivalentă din București, la două decenii și doi ani după debutul consemnat în Cupa Davis, în tricoul Elveției.

În 2004, Elveția lui Federer și Wawrinka învingea România lui Pavel, Hănescu și Trifu, scor 3-2, la meciuri.

„Stan The Man, Backhand Super Show” este numele evenimentului în cadrul căruia organizatorii promit, dincolo de tenis de calitate, muzică live, jocuri de lumini și spectacole care vor întregi atmosfera de sărbătoare.

Începând cu ora 17:00, în direct și în exclusivitate la Pro Arena și pe VOYO, Stan Wawrinka va juca tenis, sub privirile bucureștenilor, alături de Horia Tecău, Marius Copil și Karen Khachanov (24 ATP).

Stan Wawrinka

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Sărbătoare la București: Wawrinka și reverul său faimos revin pentru o ultimă dată

În direct la Pro Arena și pe VOYO, Stan Wawrinka este așteptat să joace atât schimburi de probă individuală, cât și în echipă, la dublu.

Spectatorii așteaptă să vadă pe viu reverul cu o mână, executat cu o dibăcie excepțională de Stan Wawrinka, elvețianul care a reușit să calce pe urmele compatriotului Roger Federer nu doar ca eleganță în execuția backhand-ului, ci și în materie de rezultate obținute în turneele mari.

Wawrinka, unul dintre puținii jucători care au fost capabili să-i deranjeze pe Federer, Nadal și Djokovic

Triplu campion de Grand Slam, Wawrinka i-a învins pe Nadal (o dată) și pe Djokovic (de două ori) pentru a-și atrage titlurile de la Melbourne (2014), Paris (2015) și New York (2016).

A fost număr trei mondial și, deși a fost criticat pentru fragilitate psihică sau, nedrept, pentru o condiție fizică insuficient de bună, Stan Wawrinka și-a demonstrat toți criticii falimentari.

Joacă tenis, cu succes, la vârsta de 41 de ani, la care a bifat prezențe în fiecare din cele patru turnee de mare șlem ale acestui an. Ba mai mult, la Melbourne, Stan Wawrinka a reușit o calificare în turul al treilea.

La 40 de ani, Stan Wawrinka a ajuns până în optimile Țiriac Open, turneul ATP 250 de la București, unde a fost oprit de Pedro Martinez, scor 4-6, 7-5, 6-2.

Horia Tecău, dublu campion de Grand Slam și fost număr unu ATP

Horia Tecău va participa la show-ul din Sala Polivalentă după experiența avută în calitate de căpitan nejucător al echipei naționale a României de Cupa Billie Jean King.

Dublist consacrat, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Rio, alături de conaționalul Florin Mergea, Horia Tecău va face, din nou, echipă cu Marius Copil, tenismen împreună cu care i-a învins pe rușii Marat Safin și Dmitri Tursunov, într-un meci de cinci seturi jucat la Sibiu, în Cupa Davis, în 2009, scor 4-6, 6-7(5), 7-6(5), 7-6(4), 6-4.

Tecău a câștigat, în proba de dublu masculin, turneul de la Wimbledon, în 2015, Turneul Campionilor, în același an, US Open-ul, în 2017, iar, în proba de dublu mixt, a ieșit campion al Openului Australian, alături de Bethanie Mattek-Sands, în 2012.

Marius Copil și Karen Khachanov, doi dintre cei mai buni tenismeni la serviciu, în noul secol

Spectacolul va fi întregit de contribuțiile rusului Karen Khachanov și românului Marius Copil. Fost finalist al turneului de la Basel, Copil este ultimul tenismen din țara noastră care a reușit să se califice pe tabloul principal al unui turneu de mare șlem, în circuitul masculin.

A fost număr 56 ATP, în 2019, iar fanii tenisului îl țin minte pentru serviciile năprasnice de care era capabil, Marius Copil reușind cu o frecvență ridicată să atingă viteze de peste 240 km/h.

Și Karen Khachanov și-a atins vârful ierarhic de carieră în același an 2019, când a fost număr 8 mondial. Vine la București ca tenismen cu 11 titluri ATP în palmares, dar și cu statut de triplu semifinalist de Grand Slam. Cel mai recent, Khachanov a jucat semifinală în New York, în urmă cu o lună și jumătate.

Este câștigător de Cupa Davis, campion al Mastersului de o mie de puncte de la Paris-Bercy, dar și medaliat cu argint al Jocurilor Olimpice de la Tokyo, după o înfrângere în finala individuală cu Alexander Zverev.

Horia Tecău

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