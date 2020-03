DEZVALUIRI INCREDIBILE | Ilie Nastase, despre meciul cu John McEnroe care a schimbat istoria tenisului: "S-a terminat la doua noaptea cu scandal, cu politie"

Ilie Nastase si John McEnroe au produs unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria tenisului la 1979.

Ilie Nastase a castigat la varsta de 26, respectiv 27 de ani cele doua turnee de mare slem adjudecate in proba de simplu a carierei sale, dar un meci din 1979, pe cand primul numar 1 ATP avea 33 de ani ocupa si azi un loc special in memoria sa.

Este vorba despre un meci pierdut la US Open in turul al doilea, scor 6-4, 4-6, 6-3, 6-2 impotriva unui tanar de 21 de ani, pe nume John McEnroe, partida in timpul careia Ilie Nastase a fost pedepsit de arbitrul de scaun pentru nesupunere si trageri de timp.

Ilie Nastase catre arbitru: "Tine scorul si cu asta, basta! Data viitoare cand te uiti la mine, o sa te omor!"



"Mai stii meciul ala cu scandal de la US Open cu McEnroe, in 79? Ma daduse pe mine arbitrul afara, m-a bagat inapoi, pe urma pe el, l-a bagat inapoi. S-a terminat meciul pe la doua noaptea cu scandal, cu politie. Si unde sa merg sa mananc la ora aia? Ma duc la un McDonald’s, peste drum de Flushing Meadows. Peste cine dau acolo? McEnroe cu prietena lui. Ne-am impacat, am mancat un hamburger, am baut o Coca Cola," a povestit Ilie Nastase pentru Gazeta.

"Ei, azi nu se mai poate face asa ceva. Ii si zicem de curand lui McEnroe, bai, cum ne mai certam noi cu arbitrii daca aveam toata tehnologia de acum?" a conchis Ilie Nastase intr-un interviu acordat aceleiasi surse.

"Hei, tine scorul si cu asta, basta! Data viitoare cand te uiti la mine, o sa te omor," ii spunea atunci Ilie Nastase oficialului, intr-unul dintre numeroasele episoade tensionate ale acelei partide.