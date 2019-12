DEZVALUIREA SOCANTA facuta de echipa lui Novak Djokovic despre testul anti-doping trecut de Rafael Nadal

Preparatorul fizic al lui Novak Djokovic clarifica situatia controalelor anti-doping.

Preparatorul fizic al lui Novak Djokovic, Marco Panichi a facut dezvaluiri socante din lumea tenisului. In contextul deciziei luate de WADA in privinta Federatiei Ruse, italianul a afirmat ca e foarte putin probabil ca jucatorii sa ia substante interzise fara sa fie pedepsiti.

"Testele anti-doping sunt nebunesti. In fiecare zi jucatorii trebuie sa comunice reprezentantilor WADA (n.r. Agentia Mondiala Anti-Doping) unde se afla. Daca iti schimbi programul zilei trebuie sa suni sau sa trimiti un e-mail in care sa specifici ca te vei duce in alta parte. In cazul in care nu poti fi gasit de doua ori primesti o pedeapsa de doua luni. Trebuie sa le fii disponibil in fiecare zi timp de o ora. De obicei vin acasa la tine la ora 06:00 dimineata, stiind ca te vor gasi acolo dormind," a spus antrenorul de fitness al numarului 2 ATP.

Controale anti-doping la ora 06:00 dimineata pentru Rafael Nadal si Novak Djokovic



"Dar daca se intampla sa vina, iar tu nu esti acasa, e rau. Sunt 20-30 de teste anti-doping pentru un jucator in fiecare an. Intr-o zi, Nadal era pe vapor cu prietenii sai, iar oficialii WADA au venit la el acasa, intr-o vizita neanuntata. Nadal a fost obligat sa se intoarca acasa," a conchis Marco Panichi.

Rafael Nadal si Novak Djokovic sunt dintre jucatorii care nu au fost testati pozitiv la niciun test anti-doping pe parcursul carierelor de tenismeni profesionisti. Actualmente, cei doi ocupa primele doua locuri ale ierarhiei ATP si au impreuna nu mai putin de 35 de titluri de Grand Slam castigate. Nadal si Djokovic sunt de asemenea autorii celei mai lungi finale de Slam din istoria tenisului, Nole invingandu-l pe Rafa dupa 5 ore si 53 de minute de joc in finala Australian Open 2012.

Iata mai jos un clip extraordinar in care poate fi observat nivelul incredibil de oboseala resimtit de catre Rafael Nadal si Novak Djokovic la capatul acelei finale.