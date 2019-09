SIMONA HALEP WUHAN | A obtinut mai mult decat calificarea in turul 3! Veste buna pentru Simona Halep dupa meciul cu Strycova

Din articol CLASAMENT WTA LIVE

Simona Halep e in turul 3 la Wuhan!

Simona Halep a invins-o pe Barbora Strycova in turul al doilea la Wuhan, scor 6-3 6-2, si si-a asigurat locul 5 in clasamentul WTA dupa turneul de la Wuhan.

Simona Halep avea nevoie de victorie in fata Strycovei pentru a trece de Bianca Andreescu in topul mondial.

Simona Halep are in acest moment, intr-un clasament LIVE 4.907 puncte, in timp ce jucatoarea canadianca de origine romana are 4.835.

Jucatoarea noastra poate ajunge pe locul 3 WTA dupa turneul de la Wuhan. Conditia este ca Halep sa castige turneul, iar Elina Svitolina sa nu ajunga in finala.

Maximul de puncte pe care il poate strange Simona dupa turneul din China este de 5.702 puncte.

CLASAMENT WTA LIVE

1. Karolina Pliskova - 6.125 puncte (+1 loc)

2. Ashleigh Barty - 6.097 puncte (-1 loc)

3. Elina Svitolina - 5.160 puncte (-)

4. Naomi Osaka - 5.011 puncte (-)

5. Simona Halep - 4.907 puncte (+1 loc)

6. Bianca Andreescu - 4.835 puncte (-1 loc)