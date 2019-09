Cronica unui succes anuntat! Halep continua seria incredibila in fata Barborei Strycova

Meciul dintre Simona Halep si Barbora Strycova de la Wuhan nu a ocolit normalitatea impusa de seria rezultatelor anterioare intre cele doua.

Articol publicat de Marcu Czentye



6-3, 6-2 intr-o ora si 27 de minute de joc nu a insemnat vreun meci sisific pentru Simona, dar n-a fost nici cel mai facil posibil, Halep jucand impotriva unei jucatoare deopotriva tenace si experimentata.

Au fost momente insa in care numarul 6 WTA si-ar fi putut face meciul mai scurt, insa absenta ritmului competitional a avut un impact vizibil.

Dupa 4 egalitati la 40 in game-ul secund, Simona facea 2-0, dar suferea primul recul al turneului, fiind egalata. Dar cum in tenisul feminin se intampla des ca unui recul sa ii succeada un altul, Simona a legat de acolo 5 jocuri la rand, impunandu-se cu 6-2 in primul set si trecand cu avantaj 1-0 in al doilea.

Simona a fost jucatoarea mai calma, mai rezervata in a-si exprima frustrarea dupa nereusitele inerente unui meci de tenis la un turneu de calibru Premier 5. Iar in conditii de un calm mai pronuntat, aveau sa vina si 3 lovituri senzationale cu care Simona a conturat spectacolul acestui meci. Intai, a fost un passing in cross cu backhand-ul prin care Halep avea sa salveze a patra minge de break la scorul de 1-1 in setul 2, game castigat mai apoi de romanca, in al doilea rand Simona avea sa impresioneze la 3-2 in setul 2, raspunzand la o scurta a cehoaicei cu o contrascurta care a demonstrat o flexibilitate si o atingere demne de nivelul lui Novak Djokovic.

Dupa acea contrascurta, Simona a defilat pana la final, cand la mingea de meci a produs cea de-a treia lovitura impresionanta, un passing in cross cu forehandul care i-a asigurat calificarea in optimile de finala.

Simona Halep isi trece in cont asadar a sasea victorie consecutiva in fata Barborei Strycova, o jucatoare care la inaltimea sa de 1,64m nu reuseste sa genereze lovituri suficient de puternice, si in ciuda tenisului sau variat, sa perturbe semnificativ linistea tenisistica a numarului 6 WTA.

In optimi, Simona va juca cu invingatoarea dintre Rybakina si Jabeur. Cele doua au intrat la aceasta ora in setul decisiv.

Statisticile meciului Simona Halep vs. Barbora Strycova

Greseli nefortate: 21-30

Lovituri direct castigatoare: 14-14

Numar total de puncte castigate: 72-53

Durata jocului: 87 de minute