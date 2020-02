DECLARATIE APASATA din partea Simonei Halep: "E un fapt ca am castigat Grand Slam-uri, ca am batut jucatoare mari, nu a fost o intamplare"

Simona Halep a afirmat ca modestia ei este rezultatul suferintelor pe care a trebuit sa le depaseasca pana sa ajunga la marile satisfactii in lumea tenisului.

Simona Halep are foarte rar timp sa priveasca lucrurile in ansamblu, dar este mereu lucida si detasata atunci cand face incursiuni de memorie in fazele precedente ale carierei sale.

"De cand am pornit in tenis, la mine lucrurile au venit mai greu; adica am suferit inainte sa ma bucur. Din punctul meu de vedere, a fost un avantaj, pentru ca m-a ajutat sa raman cu picioarele pe pamant", a declarat Simona Halep intr-un film-documentar filmat alaturi de BT.

"E un fapt ca am castigat Grand Slam-uri, ca am batut jucatoare mari, nu a fost o intamplare", a mai completat Simona cu incredere despre reusitele sale din circuitul WTA.

Simona Halep nu va participa la barajul decisiv pentru calificarea la turneul final al Cupei Federatiilor pe care Romania il joaca la Cluj-Napoca in 7-8 februarie impotriva Rusiei, dar isi va reincepe pregatirile, fiindca are doua turnee programate in partea a doua a acestei luni: WTA Dubai (17-23) si WTA Doha (23-29).