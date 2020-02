"Simona Halep ne-a urat mult succes pentru acest meci" | Cum anticipeaza lotul Romaniei barajul decisiv cu Rusia

Romania porneste cu sansa a doua in barajul cu Rusia, dar jucatoarele mizeaza pe unitatea grupului.

Echipa Romaniei de Fed Cup a ajuns la Cluj-Napoca pentru barajul decisiv pentru calificarea la turneul final al Cupei Federatiilor pe care il va disputa impotriva reprezentativei Rusiei.

Atat capitanul nejucator, Florin Segarceanu cat si cele cinci jucatoare convocate de acesta pornesc cu ganduri pozitive in saptamana confruntarii si, pe fondul absentelor Simonei Halep, Soranei Cirstea si Irinei Begu, mizeaza pe forta grupului si chimia dintre cele convocate: Ana Bogdan, Irina Bara, Gabriela Ruse, Jacqueline Cristian si Raluca Olaru.

Ana Bogdan, liderul Romaniei in acest baraj: "Astept acest moment de mult timp, imi doream sa joc"



"Ne-am acomodat foarte repede la Cluj. Jucam din ce in ce mai bine, ne pregatim intens in fiecare zi si asteptam sa incepem meciurile. Simt putina presiune pentru ca sunt liderul echipei, dar pe de alta parte o iau ca pe o oportunitate. Este un moment pe care l-am asteptat de foarte mult timp, pentru ca imi doream sa joc. A venit neasteptat, dar sunt pregatita si voi face tot posibilul sa joc doua meciuri cat mai bune ", a declarat Ana Bogdan (90 WTA), cea mai bine clasata jucatoare a lotului.

"Ma simt foarte bine, ma bucur si sunt onorata sa fiu parte din echipa Romaniei. Am primit un mesaj din partea Monicai Niculescu; mi-a spus sa nu am emotii, ca este sansa mea, sa arat publicului ce pot si cine sunt", au fost cuvintele Gabrielei Ruse.

"Si eu ma bucur foarte mult sa fiu aici desi este prima data si am destule emotii. Echipa e unita, iar comunicarea dintre noi, foarte buna. Vom da tot ce avem noi mai bun ca sa iasa bine", a adaugat Jacqueline Cristian.

"Cred ca toate ne simtim foarte bine, este o atmosfera foarte buna in echipa si speram la un rezultat cat mai bun", a spus Irina Bara.

"Intotdeauna imi doresc si sa ma bucur sa fiu parte a echipei Romaniei de Fed Cup. Ne simtim bine impreuna si cred ca suntem pe drumul cel bun", a completat Raluca Olaru, cea mai experimentata jucatoare a acestui lot.

"Stiu ca Mihaela Buzarnescu va veni la Cluj pentru a fi alaturi de noi. Simona Halep mi-a transmis acum o saptamana un mesaj in care ne ura succes si multa bafta pentru acest meci", a conchis Florin Segarceanu, capitanul nejucator al Romaniei.

Romania vs. Rusia se joaca in 7-8 februarie in Arena BT din Cluj-Napoca. Vineri, meciurile vor incepe la ora 16:00, urmand ca sambata partidele sa debuteze la ora 14:00.