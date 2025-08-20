A venit explicația: cum a ajuns Thiam la FCSB

Radu Constantea a vorbit despre mutarea lui Mamadou Thiam la FCSB și a dezvăluit că pe numele atacantului a mai venit o ofertă din Vietnam, dar pe care ardelenii au refuzată-o.

22 de goluri și opt pase decisive în 78 de meciuri sunt cifrele lui Thiam în tricoul lui ”U” Cluj.

„Singura ofertă a venit joi dimineață când impresarul ne-a trimis o posibilă ofertă de la o echipă din Vietnam. Nu era cea pe care ne-am fi dorit-o, dacă doream să ne despărțim de Thiam. Oferta pentru el era mare, de 50-60.000 de euro pe lună. În Vietnam! Și era obligat să dea un răspuns până vineri seară, când se închidea.

Am zis că nu se pune problema să plece, că rămâne la club. Nu exista nicio clauză de reziliere.

Când a primit acel refuz, a transmis clubului că e decepționat și pleacă la Paris. Și nu s-a mai prezentat la antrenament și la meciul cu Farul. Au fost discuții cu impresarul să vedem dacă se poate ridica oferta din Vietnam, ajunsesem la un acord de principiu să acceptăm o sumă. Acea ofertă nu a mai venit și a intrat FCSB pe fir. Au transmis că sunt interesați și vor să discute cu jucătorul.

Suma este mai mare, dacă faceți un calcul total. Gheorghiță este un jucător de perspectivă, iar pe Thiam îl mai aveam doar patru luni până la ultimele șase luni și era clar că nu mai prelungea”, a spus Radu Constantea la Digi Sport.

Transferul vine cu doar câteva zile înaintea manșei tur dintre Aberdeen și FCSB, programată joi, 21 august, de la ora 21:45, pe „Pittodrie Stadium”.

Meciul decisiv pentru calificarea în grupele Europa League va putea fi urmărit în exclusivitate pe VOYO, dar și în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro!

