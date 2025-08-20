A venit explicația: cum a ajuns Thiam la FCSB

Mamadou Thiam este noul jucător al lui FCSB, după anunțul oficial făcut de ”U” Cluj.

Atacantul senegalez a semnat cu FCSB și va avea un salariu important la campioana României.

22 de goluri și opt pase decisive în 78 de meciuri sunt cifrele lui Thiam în tricoul lui ”U” Cluj.

Radu Constantea a oferit detalii legate de transferul lui Thiam

Radu Constantea a vorbit despre mutarea lui Mamadou Thiam la FCSB și a dezvăluit că pe numele atacantului a mai venit o ofertă din Vietnam, dar pe care ardelenii au refuzată-o.

Președintele „Șepcilor Roșii” a explicat de ce a acceptat ”U” Cluj oferta venită din partea FCSB-ului.

„Singura ofertă a venit joi dimineață când impresarul ne-a trimis o posibilă ofertă de la o echipă din Vietnam. Nu era cea pe care ne-am fi dorit-o, dacă doream să ne despărțim de Thiam. Oferta pentru el era mare, de 50-60.000 de euro pe lună. În Vietnam! Și era obligat să dea un răspuns până vineri seară, când se închidea.

Am zis că nu se pune problema să plece, că rămâne la club. Nu exista nicio clauză de reziliere.

Când a primit acel refuz, a transmis clubului că e decepționat și pleacă la Paris. Și nu s-a mai prezentat la antrenament și la meciul cu Farul. Au fost discuții cu impresarul să vedem dacă se poate ridica oferta din Vietnam, ajunsesem la un acord de principiu să acceptăm o sumă. Acea ofertă nu a mai venit și a intrat FCSB pe fir. Au transmis că sunt interesați și vor să discute cu jucătorul.

Suma este mai mare, dacă faceți un calcul total. Gheorghiță este un jucător de perspectivă, iar pe Thiam îl mai aveam doar patru luni până la ultimele șase luni și era clar că nu mai prelungea”, a spus Radu Constantea la Digi Sport.

Transferul vine cu doar câteva zile înaintea manșei tur dintre Aberdeen și FCSB, programată joi, 21 august, de la ora 21:45, pe „Pittodrie Stadium”.

Meciul decisiv pentru calificarea în grupele Europa League va putea fi urmărit în exclusivitate pe VOYO, dar și în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro!

Posibil debut în Aberdeen - FCSB! Antrenorul îi oferă șanse unui tânăr de 20 de ani
Clubul a făcut anunțul! Mamadou Thiam, la FCSB! Toate detaliile mutării
OUT! Transfer de 1,5 milioane de euro înainte de Aberdeen - FCSB: „De abia aștept să joc în fața fanilor”
Aberdeen – FCSB deschide „robinetul cu bani“: suma pusă în joc, imensă!
Seara extremelor în play-off-ul UCL! Autogol, cartonașe roșii și un scor de 5-0
Valeriu Iftime și-a lăudat jucătorul imediat după remiza cu CFR Cluj: „Are ce nu au mulți în Liga 1”
Posibil debut în Aberdeen - FCSB! Antrenorul îi oferă șanse unui tânăr de 20 de ani
Alexandra Garcia a furat toate privirile în America! Scoruri de 0-6 și 0-7 în calificările pentru CONCACAF
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Transfer la FCSB! Gigi Becali a confirmat: ”Da, l-am luat”

Refuzat de Craiova, acum e dorit de Chivu la Inter! Transfer de 30 milioane de euro

Instanța i-a dat dreptate lui Gigi Becali: un "contract fantomă" a anulat cererea de insolvență a FCSB

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Gigi Becali a spus tot! De ce l-a adus pe Mamadou Thiam la FCSB

stirileprotv Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

stirileprotv Turist englez, decedat pe Platoul Bucegi după ce a intrat în stop cardio-respirato

stirileprotv ”Fiica mea și-a luat viața după ce a văzut conținut nociv online”. TikTok și Instagram promovează materiale despre sinucidere

stirileprotv Afacere de 500 de miliarde de euro. Asul din mâneca României pentru reconstrucția Ucrainei

