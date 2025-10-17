GALERIE FOTO De la ce ore vor juca Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian în semifinalele turneului de la Osaka. O fostă finalistă de Grand Slam, una dintre adversare

De la ce ore vor juca Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian în semifinalele turneului de la Osaka. O fostă finalistă de Grand Slam, una dintre adversare
România ar putea oferi ambele finaliste ale turneului WTA 250 de la Osaka.

Jaqueline Cristian Tenis WTA clasament WTA WTA Osaka Sorana Cirstea
Sorana Cîrstea (35 de ani, 51 WTA) și Jaqueline Cristian (27 de ani, 47 WTA) pot contura o săptămână perfectă, în turneul de hard jucat la Osaka, Japonia.

Cele două sportive din România au oportunitatea de a se califica într-o finală sută la sută românească, fiecare aflându-se la un pas distanță de această mare performanță.

Jaqueline Cristian, favorită la calificarea în finala turneului WTA 250 de la Osaka

Sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 06:00, Sorana Cîrstea va ieși pe teren prima, în meciul cu Leylah Fernandez din Canada.

Număr 27 mondial și fostă finalistă a Openului American, Leylah Fernandez este considerată favorită la victorie, dar imprevizibilitatea jocului va fi ridicată, având în vedere că istoricul meciurilor directe dintre Cîrstea și Fernandez este gol.

Dueluri în premieră pentru Cîrstea și Cristian

După încheierea partidei dintre Sorana Cîrstea și Leylah Fernandez - în cel mai probabil caz, după ora 07:30 -, Jaqueline Cristian va păși pe teren contra Terezei Valentova (78 WTA), care a produs surpriza și a eliminat-o pe Olga Danilovic (49 WTA) în sferturi, scor 4-6, 6-2, 6-3.

Jaqueline Cristian pornește cu prima șansă, conform configurației clasamentului WTA, dar nu a jucat până acum în meci oficial contra Terezei Valentova.

Calificarea în finala turneului WTA 250 de la Osaka este răsplătită cu un cec în valoare de €18,486. Semifinalistele învinse vor pleca acasă cu premii de câte €10,300.

