Sorana Cîrstea (35 de ani, 51 WTA) și Jaqueline Cristian (27 de ani, 47 WTA) pot contura o săptămână perfectă, în turneul de hard jucat la Osaka, Japonia.

Cele două sportive din România au oportunitatea de a se califica într-o finală sută la sută românească, fiecare aflându-se la un pas distanță de această mare performanță.

Jaqueline Cristian, favorită la calificarea în finala turneului WTA 250 de la Osaka

Sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 06:00, Sorana Cîrstea va ieși pe teren prima, în meciul cu Leylah Fernandez din Canada.

Număr 27 mondial și fostă finalistă a Openului American, Leylah Fernandez este considerată favorită la victorie, dar imprevizibilitatea jocului va fi ridicată, având în vedere că istoricul meciurilor directe dintre Cîrstea și Fernandez este gol.