Darren Cahill recucerește România: „Cel mai glorios moment trăit de mine în sport a fost cu Simona Halep câștigând Roland Garros”

Darren Cahill i-a impresionat din nou plăcut pe fanii Simonei Halep. Dincolo de repetarea susținerii sale necondiționate față de jucătoarea din România, în contextul procesului prin care încearcă să își demonstreze nevinovăția, în cazul de dopaj, fostul antrenor al româncei a precizat cea mai mare bucurie în sport alături de Simona Halep.

Totul s-a petrecut în data de 9 iunie 2018, când Simona Halep a învins-o pe Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1, în finala turneului de la Roland Garros. Victoria a însemnat primul succes al româncei, în turneele de mare șlem disputate în proba de senioare.

Darren Cahill, la aproape cinci ani de la finala Roland Garros 2018: „A însemnat piele de găină, lacrimi, satisfacție, ușurare... fiecare emoție posibilă s-a simțit.”

„Care este cel mai măreț moment pe care l-ai trăit personal în sport?”, a fost întrebarea adresată fostului antrenor al Simonei Halep.

„Simona câștigând turneul de la Roland Garros. Pentru mine, acel moment a însemnat piele de găină, lacrimi, satisfacție, ușurare... fiecare emoție posibilă s-a simțit în acea zi.

Modul în care a reușit victoria, în care a înfruntat presiunea, dezamăgirile pe care a trebuit să le lase în urmă.

A fost condusă în meci, cu set și break, dar s-a luptat, ca o mică campioană.

Acela a fost cel mai mare moment din viața mea. Am spus-o odinioară, am avut câteva victorii mari în carieră, dar acesta a fost cel mai glorios moment trăit de mine în sport,” a declarat Darren Cahill, în podcastul The Big Deal.

