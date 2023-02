Ce fel de contract avea Simona Halep cu Darren Cahill: răspunsul surprinzător oferit de fostul antrenor al româncei

Antrenorul australian, Darren Cahill a dezvăluit că a avut o înțelegere de timp „strângere de mână” cu Simona Halep și Andre Agassi, adică parteneriatul său cu cei doi tenismeni a putut fi încheiat în orice moment, de oricare dintre părți.

Simona Halep a colaborat cu tehnicianul de la antipozi pe o perioadă de șase ani, timp în care a reușit să câștige primul său titlu de mare șlem, în 2018, la Roland Garros.

Darren Cahill: „Un antrenor de tenis are la dispoziție 3-4 ani, alături de un jucător.”

Salariul plătit de Simona Halep lui Darren Cahill a rămas confidențial, dar a fost apreciat în jurul sumei de un milion de euro pe an, conform unei declarații făcute de Horia Tecău.

„În tenis, în mod normal 3-4 ani este intervalul pe care îl ai la dispoziție pentru a schimba informații cu un jucător, a evolua și a ajunge să îl cunoști mai bine. După această perioadă, de obicei ar fi nevoie de o altă voce.

După această perioadă, dacă rămâi cu același jucător, te transformi din antrenor într-un fel de mentor, în cineva care este acolo doar pentru a calma apele din jurul corăbiei. Dar depinde și de ce vrea jucătorul,” a declarat Darren Cahill, în podcastul The Big Deal.

„E o industrie dură, majoritatea antrenorilor de tenis nu fac profit.”

„Vorbim despre tenis non-stop, iar de multe ori iei toate mesele cu jucătorul, faci analize video asupra meciurilor, în antrenamente, așa că în 3-4 ani există inclusiv factorul epuizării,” a mai spus Darren Cahill, insinuând frecvența întâlnirilor dintre un jucător și antrenor, în lumea tenisului.

Cât despre lucrativitatea activității de antrenor profesionist de tenis, Darren Cahill s-a referit la acest aspect economic, spunând: „Pentru cei mai mulți, nu e profitabilă. E o industrie dură. Călătorești atât de mult timp și stai departe de familie pentru o perioadă atât de îndelungată... cred că 80-85% abia fac față costurilor.

Faci 100-120 de mii de dolari pe an, sumă din care trebuie să acoperi o grămadă de costuri. Eu sunt norocos că am antrenat câțiva jucători buni, deci a fost diferit, în cazul meu, dar majoritatea antrenorilor fie sunt plătiți săptămânal plus o parte din premiul câștigat de jucător, iar plata depinde de rezultatele acestuia,” a completat Darren Cahill, apreciind dificultatea antrenorilor de a face bani frumoși în tenisul profesionist.

Actualmente, Darren Cahill este unul dintre cei doi antrenori angajați de Jannik Sinner (21 de ani, 17 ATP). Cahill a fost angajat de Sinner pe o perioadă determinată, de un an.

Andrei Pavel, poveste incredibilă, în cockpit, alături de Ion Țiriac: echipa României a fost în pericol să nu ajungă la Cupa Davis