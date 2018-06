Darren Cahill, DEZVALUIRI INCREDIBILE din Romania: "Romanii nu inteleg asta, au iesit recent din comunism!" Ce le-a spus australienilor

Darren Cahill le-a povestit australienilor despre mentalitatea romanilor.

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

"Greutatea unei natiuni a fost pe umerii Simonei Halep", le-a spus Darren Cahill australienilor. Succesul Simonei si al Romaniei de la Roland Garros e si al lui Darren Cahill. Omul care a dus-o pe Simona spre primul loc in clasamentul WTA si primul trofeu de Grand Slam din cariera.

Cahill a observat diferentele dintre romani si australieni, care privesc viata mult mai relaxat si nu transforma esecurile in tragedii. "A fost mai mult usurare decat bucurie pentru Simona dupa ce a castigat", povesteste Cahill.

"A fost dificil sa treaca peste esecul de la Australian Open. Diferentele culturale sunt mari, fiind romanca si nu australianca. Australienii sunt mai relaxati decat romanii. Noi ne spunem ca nu e nimic dupa un esec, o lucram putin mai mult si o sa vina momentul.

Dar asta nu are sens pentru romani, filosofia lor e complet diferita, conteaza modul in care au crescut. Ei au iesit din comunism abia acum 35 de ani. Intreaga tare are o filosofie complet diferita, se descurajeaza destul de des. Sa vorbesti despre asta, sa scoti cel mai bun din tine, ea nu a inteles initial. E o fata minunata, au curs mesaje pentru ea pe social media. Sa suporti totul si sa reusesti pana la urma. A fost mai mult usurare decat bucurie pentru ea. Greutatea natiunii a fost pe ea, Nadia Comaneci a fost in loja, e cel mai mare star care a iesit din Romania.

Apoi 20.000 de oameni au asteptat-o cu trofeul. Presiunea de pe umerii ei a fost erorma in ultimii ani. E enorm pentru Romania ce s-a intamplat", a spus Cahill in presa australiana.