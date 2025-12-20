Probabil că vest-europenii ar fi șocați să afle că fostul dublu câștigător de turneu de mare șlem, Ilie Năstase (79 de ani) primește o pensie mai mică de trei sute de euro, din partea statului român.

Cel mai talentat tenismen român din toate timpurile încasează lunar 1,435 de lei, însă încasează și o îndemnizație de merit lunară, de 6,240 de lei.

Ilie Năstase încasează o pensie de 1,435 lei

Pensia încasată de Ilie Năstase este doar cu 154 de lei mai mare decât pensia minimă în 2025, care ajunge la suma de 1,281 de lei.

„1,435 de lei este pensia mea de ani buni. Nu am primit nimic în plus, niciun măcar un leu. Nu am primit nici măcar vreo hârtie oficială legată de vreo posibilă schimbare a pensiei.

Citesc prin presă că am pensie de general, dar asta e o mare gogoriță. Am ieșit cu gradul de locotenent-colonel la pensie și am lunar în cont suma de 1,435 de lei. Nici mai mult, nici mai puțin!

Sunt un general cu o pensie de 1,435. Înseamnă că atât merit!”, a declarat Ilie Năstase pentru Sportpesurse, sursă citată de Antena Sport.

