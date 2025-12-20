GALERIE FOTO „Atât merit.” Fost campion la Roland Garros, Ilie Năstase a dezvăluit ce pensie primește lunar

Primul număr 1 ATP din istorie încasează o pensie pe care vesticii nu ar putea nici să o bănuiască.

Probabil că vest-europenii ar fi șocați să afle că fostul dublu câștigător de turneu de mare șlem, Ilie Năstase (79 de ani) primește o pensie mai mică de trei sute de euro, din partea statului român.

Cel mai talentat tenismen român din toate timpurile încasează lunar 1,435 de lei, însă încasează și o îndemnizație de merit lunară, de 6,240 de lei.

Ilie Năstase încasează o pensie de 1,435 lei

Pensia încasată de Ilie Năstase este doar cu 154 de lei mai mare decât pensia minimă în 2025, care ajunge la suma de 1,281 de lei.

„1,435 de lei este pensia mea de ani buni. Nu am primit nimic în plus, niciun măcar un leu. Nu am primit nici măcar vreo hârtie oficială legată de vreo posibilă schimbare a pensiei.

Citesc prin presă că am pensie de general, dar asta e o mare gogoriță. Am ieșit cu gradul de locotenent-colonel la pensie și am lunar în cont suma de 1,435 de lei. Nici mai mult, nici mai puțin!

Sunt un general cu o pensie de 1,435. Înseamnă că atât merit!”, a declarat Ilie Năstase pentru Sportpesurse, sursă citată de Antena Sport.

Ilie Năstase, șapte titluri de mare șlem, în toate probele

În proba individuală, Ilie Năstase a câștigat numai două din cele cinci finale jucate în turneele de mare șlem.

L-a învins pe Arthur Ashe chiar la US Open, în 1972, succes urmat de victoria semnată împotriva lui Nikola Pilic, pe zgura de la Roland Garros, în 1973.

În ultima finală de Grand Slam jucată, în proba de simplu, Ilie Năstase a fost depășit de Bjorn Borg, pe iarba de la Wimbledon, în anul 1976.

La dublu masculin, Ilie Năstase a câștigat Roland Garros 1970 alături de Ion Țiriac, iar împreună cu Jimmy Connors a ieșit câștigător la Wimbledon 1973, respectiv US Open 1975.

În proba de dublu mixt, Ilie Năstase a ieșit campion Wimbledon, în anii 1970 și 1972, alături de americanca Rosemary Casals.

