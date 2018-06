Simona Halep s-a DISTANTAT in fruntea clasamentului mondial! Moment istoric: 6 romance in top 100! Clasamentul WTA

WTA pamant romanesc! Halep conduce clasamentul detasat, 6 romance sunt in top 100.

Simona Halep continua sa conduca detasat in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, cu peste 1.200 de puncte fata de urmatoarea clasata, daneza Caroline Wozniacki.

Podiumul este completat de Garbine Muguruza (Spania), aflata la peste 1.400 de puncte de romanca.

Halep se afla pentru a 33-a saptamana in fruntea ierarhiei mondiale (17 saptamani consecutive) si lunea viitoare o va egala pe germanca Angelique Kerber, care a fost lider WTA timp de 34 de saptamani, urmand sa urce pe locul 12 intr-un clasament all-time.

Romania are sase jucatoare in top 100, Mihaela Buzarnescu mentinandu-se pe 30, Irina Begu a urcat doua pozitii si se afla pe 33, Sorana Cirstea a urcat si ea un loc si e pe 49, in timp ce Monica Niculescu a coborat o treapta, pe 59, iar Ana Bogdan a pierdut trei locuri si e pe 62. De notat ca doar Buzarnescu a jucat saptamana trecuta (sferturi la Nottingham).

Tara noastra are sase jucatoare in top 100 si la dublu, Monica Niculescu fiind pe 18 (-1), Irina Begu pe 34 (+1), Mihaela Buzarnescu a urcat pe 40 dupa finala de la Nottingham, Raluca Olaru stationeaza pe 47, Sorana Cirstea a coborat o pozitie, pe 71, iar Irina Bara a pierdut doua locuri, fiind pe 73.

In clasamentul WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, Halep conduce cu un avans de aproape 2.000 de puncte fata de daneza Wozniacki si de peste 2.200 fata de Petra Kvitova (Cehia).

Clasamentul WTA la simplu:

1 (1). Simona Halep 7.970 puncte

2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.745

3 (3). Garbine Muguruza (Spania) 6.550

4 (4). Sloane Stephens (SUA) 5.463

5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 5.205

6 (6). Caroline Garcia (Franta) 4.970

7 (7). Karolina Pliskova (Cehia) 4.685

8 (8). Petra Kvitova (Cehia) 4.610

9 (9). Venus Williams(SUA) 3.971

10 (10). Madison Keys (SUA) 3.536

.......................................................

30 (30). Mihaela Buzarnescu 1.543

33 (35). Irina-Camelia Begu 1.365

49 (50). Sorana Cirstea 1.065

59 (58). Monica Niculescu 956

62 (59). Ana Bogdan 931

126 (125). Alexandra Dulgheru 483

156 (167). Irina Bara 384

195 (205). Elena-Gabriela Ruse 280

203 (204). Jaqueline Cristian 265

256 (248). Alexandra Cadantu 197

289 (289). Andreea Rosca 169

299 (292). Raluca Serban 161

...



Clasamentul WTA la dublu:

1 (1). Ekaterina Makarova (Rusia) 8.000 puncte

1 (1). Elena Vesnina (Rusia) 8.000

3 (3). Latisha Chan (Taiwan) 7.745

4 (4). Timea Babos (Ungaria) 7.320

5 (5). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 6.100

6 (6). Katerina Siniakova (Cehia) 5.600

7 (7). Barbora Strycova (Cehia) 5.220

8 (8). Kristina Mladenovic (Franta) 4.636

9 (9). Ashleigh Barty (Australia) 4.565

10 (10). Hao-Ching Chan (Taiwan) 4.380

...............................................................

18 (17). Monica Niculescu 3.547

34 (35). Irina-Camelia Begu 2.150

40 (41). Mihaela Buzarnescu 1.930

47 (47). Raluca Olaru 1.650

71 (70). Sorana Cirstea 1.092

73 (71). Irina Bara 1.080

...