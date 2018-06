Cine e femeia care a ajutat-o pe Simona Halep sa castige primul Grand Slam din cariera: "Sunt mandra de ea!"

Simona Halep a reusit sa castige Roland Garros cu ajutorul unui psiholog faimos.

''Personalitatea puternica a Simonei Halep a ajutat-o sa urce muntele'', a explicat, intr-un interviu pentru site-ul WTA, psihologul american Alexis Castorri, care lucreaza de doi ani cu noua campioana de la Roland Garros, liderul mondial al tenisului feminin.

Alexis Castorri a comentat forta mentala dovedita de Simona Halep, care anul trecut a suferit o infrangere dureroasa in finala de la Roland Garros, in fata letonei Jelena Ostapenko. "Descurajata" de esecurile ei din finale de Mare Slem, Halep "s-a razbunat" castigand Openul Frantei si nu se va mai indoi niciodata de ea, a afirmat Castorri, careia Halep i-a fost prezentata de antrenorul sau, Darren Cahill.

Printre clientii lui Castorri s-au numarat Andy Murray, Ivan Lendl si un alt campion de Mare Slem care nu a dorit ca numele sau sa apara in presa.

Castorri a estimat ca romanca a demonstrat o mare perseverenta invingand-o pe Sloane Stephens in ultimul act la Roland Garros dupa ce pierduse primele ei trei finale de Mare Slem, in 2014 si 2017, pe zgura pariziana, si in ianuarie la Australian Open.

"Lucrul de care sunt cel mai mandra legat de Simona este instantaneul finalei de anul trecut si ce a reusit in acest an. (...) Nu va mai trebui niciodata sa se indoiasca daca poate s-o faca", a declarat psihologul din Florida.

Nimeni nu stie mai bine decat Castorri cat de dureros este sa pierzi mai multe finale de Mare Slem la rand. Lendl si Murray au pierdut primele lor patru finale de Mare Slem, inainte de a se impune. "Acestia sunt oameni care au incercat de mai multe ori pana sa reuseasca. Acestia sunt oameni care persevereaza," a spus Castorri.

"Trebuie sa fii o personalitate puternica pentru ca atunci cand si se fura victoria sau sa o pierzi singur, sa revii anul urmator sau peste doi ani si sa continui sa muncesti ca sa ajungi in varf. Pentru asta e nevoie de un tip special de perseverenta", a adaugat ea.

"Nu vad nicio diferenta in ce priveste presiunea (intre epoca lui Lendl si cea de astazi - n. r.). E alt mediu, dar presiunea interna e aceeasi. Sa castigi inseamna sa castigi, iar sa pierzi inseamna sa pierzi. Presiunea pentru un jucator de tenis este aceeasi. Ca jucator, trebuie sa gasesti ce ai mai bun in conditiile unei presiuni chinuitoare. Asta a fost o constanta de-a lungul timpului", a spus Castorri, care de obicei vorbeste cu Halep la telefon.

"Sunt foarte mandra de Simona. Am admirat-o inainte sa-mi fie prezentata de Darren. Imi plac oamenii pasionati, iar cei mai multi jucatori de elita sunt astfel. La Simona imi plac pasiunea si efortul pe care il depune. Admir la ea etica muncii. E un om extrem de onest. Este si foarte deschisa sugestiilor", a mai spus Castorri.