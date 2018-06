Stapana circuitului! Simona Halep, jucatoarea lunii si lovitura lunii, potrivit WA, dupa ce a castigat Roland Garros

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30 Cupa Mondiala 2018. PROGRAMUL COMPLET al turneului din Rusia

Simona Halep, liderul tenisului feminin mondial si recenta castigatoare a turneului de la Roland Garros, a iesit victorioasa in anchetele WTA pentru cea mai buna jucatoare a lunii mai si cea mai frumoasa lovitura a lunii, in timp ce Mihaela Buzarnescu s-a impus in sondajul pentru revelatia lunii.

In ierarhia finala pentru cea mai buna jucatoare a lunii mai, Simona Halep a fost urmata de cehoaica Petra Kvitova, de americanca Sloane Stephens, finalista de la Roland Garros, si de ucraineanca Elina Svitolina.

Halep s-a incoronat la Paris cu primul sau titlu de Grand Slam. Halep a pierdut primul set al turneului, dar a reusit sa o invinga pe americanca Alison Riske, trecand apoi pe rand de Taylor Townsend, Andrea Petkovic si Elise Mertens. In sferturi a revenit dupa ce a pierdut primul act cu Angelique Kerber, a surclasat-o pe Garbine Muguruza in semifinala, iar in finala a castigat contra americancei Sloane Stephens.

Finalista Stephens, campioana la US Open, nu trecuse pana in acest an de faza optimilor de finala la Paris. Sloane Stephens a devenit, cu acest rezultat, cea mai buna americanca din clasamentul WTA.

Petra Kvitova a reusit o serie de 13 victorii consecutive in mai, cucerind titlurile la Praga (dupa o finala cu Mihaela Buzarnescu) si Madrid. Campania de la Roland Garros a fost stopata in turul al treilea de catre Anett Kontaveit.

Elina Svitolina a devenit campioana la Roma dupa o finala cu Simona Halep, care a facut uitata eliminarea prematura de la Madrid (turul al doilea).

Simona Halep a mai castigat in 2018 titlul de cea mai buna jucatoare a lunii ianuarie (campioana la Shenzhen si finalista la Australian Open), in februarie s-a impus Petra Kvitova, in martie a fost laureata Naomi Osaka (Japonia), iar in aprilie Karolina Pliskova (Cehia).

In sondajul pentru cea mai frumoasa lovitura a lunii trecute, Simona Halep a fost urmata din nou de Petra Kvitova (faza la Madrid), de Maria Sharapova (Madrid), Angelique Kerber (Roma) si Anastasia Pavliucenkova (la Strasbourg).

Halep a fost nominalizata cu o faza din meciul cu Maria Sharapova, castigat cu 4-6, 6-1, 6-4, in semifinale la Roma. Simona a castigat un punct cu un stop la fileu la scorul de 2-1 in decisiv si 0-30.

In lupta pentru titlul de revelatie a lunii mai Mihaela Buzarnescu a fost urmata de rusoaica Daria Kasatkina si estoniana Anett Kontaveit.

Buzarnescu a reusit noi premiere in circuitul profesionist, printre care si prima sa victorie pe tabloul principal la Roland Garros. Mihaela s-a oprit in optimi, dupa ce a trecut de Vania King, Rebecca Peterson, si dupa ce a produs una dintre marile surprize ale editiei din acest an, eliminarea ucrainencei Elina Svitolina, a patra favorita. Seria romancei a fost oprita de Madison Keys, dar i-a adus cea mai buna clasare din cariera, locul 30. Tot in mai, Buzarnescu a jucat o finala la Praga.