Darren Cahill a dezvaluit motivul pentru care a renuntat temporar la Simona Halep

Pentru o perioada de doua luni, Darren Cahill s-a distantat de Simona Halep

In luna martie a anului trecut, Cahill s-a distantat de eleva sa pentru doua luni, totul intamplandu-se dupa episodul controversat de la Miami, meci in care Simona a avut o iesire nervoasa, iar australianul nu a fost dispus sa ierte abaterea romancei.

"Nu am renuntat doar din cauza acelui meci. Au fost mai multe meciuri, mai multe discutii. Nu poti sa ai caderi si sa te astepti sa ajungi in varf. Trebuie sa controlezi ce poti controla. A pierdut o multime de meciuri care i-au scapat printre degete. Cuvintele mele nu mai ajungeau unde trebuie, asa ca un antrenor trebuie sa ia masurile necesare."

"Trebuie sa vada ca totul depinde de ea, sa puna lucrurile la punct. Fie facea asta cu mine, fie isi gasea pe altcineva. Am luat o pauza de patru saptamani, perioada in care a incercat sa regleze lucrurile. Apoi m-a sunat sa ma intrebe daca am vazut cum a jucat la Madrid. I-am zis ca nu e perfecta, dar ca vad ca incearca si astfel m-am intors", a spus Cahill pentru The Racquet Magazine.

Simona a revenit apoi in mare forma si, alaturi de australian, a ajuns in premiera pe primul loc in clasamentul WTA.