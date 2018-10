Cauciucuri de iarna. Ce amenda primesti daca nu le folosesti. Anuntul Politiei

A venit iarna in Romania!

La munte a nins serios in Romania, iar Politia ii avertizeaza cu o amenda uriasa pe soferii care nu sunt echipati corespunzator. Toti soferii din Romania sunt obligati sa isi doteze masina cu cauciucuri de iarna.

Soferii care sunt prinsi fara anvelope de iarna pe soselele cu zapada risca o amenda care porneste de la 1.305 lei si retinerea certificatului de inmatriculare, potrivit legislatiei care impune echiparea corespunzatoare pentru circulatia in conditii de iarna.



A NINS MASIV IN ROMANIA!

Mai multe drumuri nationale au fost blocate, dupa ce transportatorii au derapat pe drumurile de munte unde a nins.

Stratul de zapada masoara, joi dimineata, 14 centimetri la Balea Lac, la peste 2.034 de metri altitudine in Muntii Fagaras, si 11 centimetri in statiunea Paltinis, aflata la altitudinea de 1.442 metri, in Muntii Cindrel, anunta meteorologii sibieni.

Accesul la Balea Lac se poate face atat cu telecabina, cat si cu masina, pe Transfagarasan, in conditii de iarna. De asemenea, drumul judetean care leaga municipiul Sibiu de statiunea Paltinis este practicabil, in conditii de iarna.

Politistii le recomanda soferilor sa circule doar cu autovehicule echipate cu anvelope specifice conditiilor de iarna, sa circule cu viteza redusa si sa utilizeze luminile de intalnire pe tot parcursul deplasarii, transmite Agerpres.