Novak Djokovic, de acord cu un Wimbledon fără puncte, deși decizia îl coboară pe locul 3 ATP: „Toți pierdem!”

Novak Djokovic a stat sub două ore pe terenul Arenei Philippe-Chatrier, în meciul câștigat, scor 6-3, 6-1, 6-0, în defavoarea japonezului Yoshihito Nishioka, în runda inaugurală a Roland Garros 2022.

După încheierea meciului, în care a purtat un conflict de la distanță cu publicul francez, liderul ATP a vorbit, în cadrul conferinței de presă, despre decizia comună a ATP, WTA și ITF de a înlătura punctele puse în joc la Wimbledon, drept consecință a deciziei britanicilor de a nu le permite participarea sportivilor ruși și belaruși, în contextul războiului din Ucraina.

„Sunt bucuros că jucătorii s-au poziționat de partea ATP și au arătat conducătorilor de la Wimbledon că au făcut o greșeală. Trebuie să le arătăm că vor exista consecințe,” a spus, inițial, Djokovic, vorbind ulterior și despre situația sa.

Novak Djokovic va pierde 4000 de puncte după primele 3 turnee de mare șlem ale sezonului 2022 și va părăsi prima treaptă a podiumului ierarhiei ATP. „Nole” nu și-a putut apăra titlul la Melbourne, din cauza neînțelegerilor diverse pe tema obligativității vaccinului anti-COVID, iar, la Wimbledon, nu va primi în schimb nici măcar un punct, chiar dacă își va apăra cu brio titlul cucerit în vara anului 2021.

„Sunt afectat, pentru că nu îmi pot apăra 4000 de puncte, dar sunt fericit să văd ATP-ul și pe jucători luând poziție. Wimbledon rămâne Wimbledon, a fost visul meu, să-l joc, încă de când eram doar un copil.

Nu m-am uitat niciodată la el gândindu-mă la bani sau puncte, dar îi înțeleg pe tenismenii afectați. E o situație în care toți pierdem,” a adăugat Novak Djokovic, pe tema sensibilă a momentului, în tenisul mondial.

După încheierea Wimbledon (27 iunie - 10 iulie), rusul Daniil Medvedev va urca pe prima poziție a clasamentului mondial, urmând ca Alexander Zverev să urce, în premieră, pe locul secund.

He will still play it. "Wimbledon is still Wimbledon, it was my dream as a kid, I never looked at it for points of prize-money, but I understand the group of players affected. It's a lose-lose situation".