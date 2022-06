Simona Halep nu dezarmează: ”Vreau să mai câștig un titlu de Grand Slam”

"Asta îmi doresc şi sunt sigură că dacă e să se întâmple, o să se întâmple. Muncesc pentru asta şi îmi doresc să şi câştig", a spus Simona Halep.

Ea a adăugat că e o perioadă a schimbărilor în viaţa sa.

Simona Halep: ”Vreau să mai câștig un titlu de Grand Slam”

"Este o perioadă a schimbărilor şi mă bucur tare mult că am ajuns în această poziţie, simt că sunt mult mai experimentată şi iau decizii mult mai bune.

Mă bucur pentru tot ceea ce se întâmplă în viaţa mea şi sunt foarte entuziasmată", a subliniat jucătoarea de tenis.

Simona Halep (20 WTA) participă la a treia ediţie a Sports Festival, în cadrul căreia va juca într-un meci de dublu mixt alături de Horia Tecău, în meciul de retragere al acestuia.

"Este un moment emoţionant, este prima dată când am alături de mine familia, prietenii, foşti parteneri, fani, iubitori ai tenisului, oameni cu care lucrez şi cu care am lucrat în ultimii ani, sunt toţi prezenţi aici, să ne bucuram de această călătorie pe care am avut-o împreună", a declarat, într-o altă conferinţă de presă, Horia Tecău.

La Cluj-Napoca are loc cea de-a treia ediţie Sports Festival, care a început joi, şi în cadrul căruia au loc, printre altele, meciul de retragere al jucătorului de tenis Horia Tecău, vineri, iar duminică va avea loc meciul de retragere al fotbalistului Adrian Mutu.

Tot vineri, la BT Arena, Patrick Mouratoglou, actualul antrenor al Simonei Halep, a susţinut un masterclass.

Agerpres.