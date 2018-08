SCANDAL URIAS: Ilie Nastase, acuzat de patrundere prin efractie si FURT! S-a ajuns din nou la Politie! Prima reactie

Ilie Nastase e implicat intr-un scandal urias cu fosta sa sotie, Brigitte Sfat.

Ilie Nastase este acuzat de sotia sa, Brigitte, ca ar fi intrat prin efractie in casa ei si ar fi furat mai multe haine si parfumuri. Fostul tenismen a declarat, pentru MEDIAFAX, ca se afla in Constanta si ca nu ar fi putut ajunge in casa din Pipera, subliniind ca e vorba de alta persoana.

„Doamna Nastase cine ar fi? Sotia mea. Cum sa fur eu de la sotia mea? Eu sunt la Constanta, la Mamaia, nu stiu cum as putea sa fur. (...) Nu am fost, de la Mamaia la Bucuresti sunt vreo trei ore, nu stiu daca puteam sa intru in apartament din Mamaia. (...) Am auzit ca am spart si geamul, pai daca aveam cheile, cum sa intru sa sparg geamul? Nu am fost, nu sunt eu, e altcineva”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Ilie Nastase.

Precizarile vin dupa ce politistii au fost sesizati marti, in jurul orei 14:00, prin apel la 112, de catre soferul lui Brigitte Nastase, ca un barbat ar fi escaladat gardul si ar fi intrat in casa din Pipera, spargand un geam. In casa se afla doar menajera si, potrivit unor surse judiciare, intrusul ar fi furat mai multe haine, parfumuri, tablouri si cheile unei case din Mamaia. Politia efectueaza cercetari in acest caz.

„Eu sunt in Turcia, am fost anuntata. Filipineza era foarte speriata, a intrat peste ea. Nu stiu nimic”, a declarat Brigitte Nastase, la Romania TV. Intrebata daca cel care a intrat in casa si a furat lucruri a fost Ilie Nastase, aceasta confirmat.