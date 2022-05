Cum explică Sorana Cîrstea cele 12 game-uri consecutive pierdute contra lui Sloane Stephens: "Acolo s-a jucat!"

Sorana a început excelent, a câștigat primul set în 42 de minute, iar în actul secund s-a desprins rapid cu un break. Ulterior, a urmat o cădere greu de explicat: 12 game-uri consecutive pierdute de româncă și eșec la zero în decisiv.

Cum explică Sorana Cîrstea cele 12 game-uri consecutive pierdute contra lui Sloane Stephens

După meci, Cârstea a spus că diferența s-a făcut în setul secund, când nu a fructificat mingile de game sau de break avute, iar Sloane Stephens a început să joace din ce în ce mai bine.

"Am început bine, 6-3, 2-0. Cred că la 2-1 am servit, am avut niște mingi de game. Apoi, la 4-2 pentru ea, am avut mingi de break. Cred că acolo s-a jucat. Pe parcursul meciului a început să joace din ce în ce mai bine, să greșească din ce în ce mai puțin, iar eu invers, am scăzut nivelul de joc și n-am mai reușit să găsesc planul. Cred că asta a făcut să se întoarcă situația.

Niște greșeli ușoare din partea mea, iar ea a devenit din ce în ce mai solidă pe parcursul meciului. Acolo s-a jucat, însă ar fi trebuit să termin meciul în două seturi și nu mai era nevoie de trei.

A mers bine serviciul, cred că și după serviciu a mers bine. Unde am greșit mult a fost la a doua minge după serviciu. Am început să mă grăbesc, ea nu îmi punea mare presiune pe retur, chit că jucăm cu serviciul unu sau doi. Eram destul de liniștită, nu mă ataca, însă am slăbit nivelul la ce făceam după serviciu și acolo ea a început să intre în puncte, să le lungească, lucru care pe mine nu mă avantaja, iar ușor-ușor s-a întors roata.

Nu sunt multe lucruri de luat când pierzi în turul doi, mai ales pentru mine, care în general îmi pun ținte mult mai sus. N-am mari lucruri pozitive pe care să le iau. Înapoi la treabă, la antrenament, iar data viitaore când am 6-3, 2-0 să reușesc să închid meciul", a spus Sorana Cîrstea, intr-un interviu pentru Eurosport.

Cîrstea și-a încheiat a 14-a participare la Roland Garros cu o prezență în turul secund. Neapărându-și punctele câștigate anul trecut, când a ajuns până în faza optimilor, Sorana Cîrstea va coborî 8 locuri în ierarhia WTA, până pe poziția 34.

Pe tabloul principal feminin de la Roland Garros au mai rămas două românce - Simona Halep și Irina Begu, calificate în turul secund.