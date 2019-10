"Cu Simona nu am jucat niciodata. Sunt entuziasmata." Bianca Andreescu a oferit prima reactie dupa ce a aflat ca se va duela cu Simona Halep

Simona Halep si Bianca Andreescu vor juca, incepand de luni, la Turneul Campioanelor de la Shenzhen.

Spre deosebire de Simona Halep care se califica a sasea oara consecutiv la Turneul Campioanelor, Bianca Andreescu va participa in premiera la turneul ce va avea loc la Shenzhen. Cele doua jucatoare se afla in Grupa Violet si se vor duela pentru prima data in cariera luni.

Bianca Andreescu si-a exprimat entuziasmul la aflarea vestii ca va juca impotria Simonei Halep:

"Stiu ca nu va fi usor. Orice jucatoare din aceasta competitie este o adversara grea. Abia astept sa vad ce pot face impotriva lor. Sper sa pot face lucruri bune. Am jucat cu Svitolina si Pliskova anul acesta, deci intr-un fel stiu la ce sa ma astept. Cu Simona nu am jucat niciodata, dar am urmarit-o. Va fi un meci foarte interesant, deci sunt entuziasmata", a spus Bianca Andreescu.

Bianca Andreescu si Simona Halep fac parte din Grupa Violet, grupa in care mai sunt prezente Karolina Pliskova si Elina Svitolina.

De partea cealalta, in Grupa Rosie sunt Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Petra Kvitova si Belinda Bencic.

Turneul se va desfasura intre 27 octombrie si 3 noiembrie la Shenzen.